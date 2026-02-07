Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều phường ở Cà Mau sẽ ngưng thu gom rác 3 ngày Tết, để nhân viên nghỉ Tết

TPO - Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Dịch vụ Đô thị Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau sẽ tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch.

Trung tâm Dịch vụ Đô thị Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo về việc tạm ngưng hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong những ngày Tết. Việc tạm ngưng nhằm tạo điều kiện để lực lượng công nhân vệ sinh nghỉ Tết.

anh.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo, trung tâm sẽ tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày, từ 6h ngày 17/2/2026 đến 20h ngày 19/2/2026 (nhằm mùng Một đến hết mùng Ba Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch.

Trong thời gian tạm ngưng, trung tâm đề nghị cơ quan, đơn vị, hộ gia đình chủ động lưu trữ rác trong bao bì kín hoặc thùng chứa tại khuôn viên đơn vị, hộ gia đình. Thời gian tổ chức thu gom sẽ được tổ chức trở lại từ 20h đêm mùng Ba Tết.

Nhiều hộ dân ở tỉnh Cà Mau cho biết, từ trước đến nay, việc ngưng hoàn toàn hoạt động thu gom rác trong 3 ngày Tết Nguyên đán chưa từng xảy ra tại Bạc Liêu cũ.

Nhiều ý kiến cho rằng, các dịch vụ công thiết yếu như thu gom rác cần có giải pháp linh hoạt hơn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư và nơi phát sinh lượng rác lớn trong dịp lễ.

Tân Lộc
#rác thải #Cà Mau #Tết Nguyên đán #dịch vụ công #vệ sinh môi trường #ngưng thu gom #phường

