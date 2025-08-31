Cà Mau ra quân thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường

TPO - Sau gần nửa tháng đồng loạt ra quân, khu vực nội thành và vùng nông thôn Cà Mau đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ… trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm mừng Quốc khánh 2/9.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các xã, phường đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Thực hiện chỉ đạo, từ giữa tháng 8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp cùng các đoàn thể, chính quyền các cấp tăng cường thu gom, vận chuyển xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân thực hiện công tác tổ chức dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan trên địa bàn toàn tỉnh. Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác phù hợp đúng quy định, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp đúng quy định tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí,...

Đồng thời, tổ chức thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý rác thải kịp thời đúng quy định, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, nơi công cộng, khu du lịch, đường phố, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi theo đúng quy định.

Trong đó, tập trung tại các tuyến đường như: Phường An Xuyên, phường Tân Thành, xã Phong Thạnh, phường Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Vĩnh Mỹ, xã Hòa Bình, phường Bạc Liêu, xã Đất Mũi, phường Lý Văn Lâm, xã Lương Thế Trân, xã Hưng Mỹ, xã Cái Nước, xã Năm Căn, xã Đất Mới…

Các đoàn thể, chính quyền các cấp tăng cường các hoạt động kiểm tra, thu gom, vận chuyển xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh.

Các tuyến đường cửa ngõ, huyết mạch vào Cà Mau cũng được triển khai đồng bộ công tác dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A từ phường Bạc Liêu đến xã Vĩnh Lợi; tuyến lộ Xuyên Á từ phường An Xuyên đến xã Biển Bạch; tuyến Quản lộ Phụng Hiệp từ xã An Xuyên đến xã Phước Long.

Tại các vùng nông thôn tỉnh Cà Mau, chính quyền và đoàn thể tại các đơn vị cấp xã phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhờ vào cuộc đồng bộ với nhiều hành động quyết liệt, nhiều mô hình, cách làm hay tiếp tục được triển khai nhân rộng, như: “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp”; “Đường phố văn minh, không rác thải”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Nhà sạch, ngõ đẹp”; “Đường hoa, đường cây xanh”, “Thôn xóm xanh-sạch-đẹp-an toàn”; “Cánh đồng không rác thải”...