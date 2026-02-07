Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giải cứu khỉ đuôi lợn mắc lưới cước ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Một cá thể khỉ đuôi lợn bị mắc lưới cước vừa được người dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk phát hiện, cứu hộ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 7/2, Công an xã Vân Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Kiểm lâm khu vực tổ chức thả thêm một cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên. Địa điểm thả là khu rừng thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hội trường Mùa Xuân, thôn Phong Hậu, xã Vân Hòa.

Cá thể khỉ có tên khoa học Macaca leonina, nặng khoảng 2kg, hiện sức khỏe ổn định. Khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, nằm trong danh mục được pháp luật bảo vệ.

z7511710050255-9586cbd2a71a4f544ca27c401131299e.jpg
Cá thể khỉ đuôi lợn mắc lưới cước được người dân giải cứu, bàn giao cơ quan chức năng.

Trước đó, ông Nguyễn Hà Nam Ninh (trú ở thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa) phát hiện một cá thể khỉ trưởng thành, lông vàng nhạt, bị mắc vào lưới cước. Ông Ninh đã cẩn thận gỡ lưới, nhốt khỉ vào lồng sắt và báo cho lực lượng công an cùng chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Theo Công an xã Vân Hòa, trước đó địa phương cũng tổ chức thả ba cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên tại khu vực này.

Huỳnh Thủy
