Thủ phủ hoa, cây cảnh lớn nhất miền Bắc 'chạy đua' cùng Tết

TPO - Bước vào cao điểm vụ Tết Bính Ngọ, làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) chứng kiến lượng phương tiện và khách hàng tăng đột biến. Xe cộ nối đuôi, người mua kẻ bán tấp nập, biến đường làng thành "hội chợ" xuân rực rỡ và náo nhiệt.

VIDEO: Cận Tết, người dân tấp nập đổ về thủ phủ cây cảnh miền Bắc mua sắm.

Những ngày sau rằm tháng Chạp, không khí mua sắm tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) - nơi được mệnh danh là thủ phủ cây cảnh miền Bắc, trở nên sôi động. Người dân và thương lái từ nhiều nơi đổ về giao dịch, mua bán nhộn nhịp suốt cả ngày.

Lượng người và phương tiện đổ về dày đặc khiến tuyến đường vào làng hoa Xuân Quan nhiều thời điểm ùn tắc nhẹ.

Từ Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh..., nhiều thương lái các tỉnh xa tìm về làng hoa Xuân Quan để lựa chọn những chậu cây ưng ý cung ứng cho thị trường Tết.

Bên cạnh thương lái, nhiều người dân từ các địa phương cũng tìm về đây mua lẻ, phục vụ nhu cầu chơi Tết trong gia đình hoặc làm quà biếu, tặng.

Chị Kiều Vân (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết, những ngày cận Tết chị tranh thủ đến vựa hoa Xuân Quan để mua một số chậu hoa về trang trí, chơi Tết cho gia đình. Chị Vân chia sẻ: “Mình thích cảm giác mua hoa trực tiếp tại vườn, được tự tay lựa chọn từng bông, vừa yên tâm về chất lượng, vừa cảm nhận rõ không khí Tết”.

Anh Minh Khánh (Bắc Ninh) cho biết, anh đi hơn 30km đến làng cây cảnh Xuân Quan để mua quất, cúc mâm xôi về chơi Tết. “Năm nào mình cũng về đây mua cây, hôm nay mình chi hơn 1 triệu đồng và rất ưng ý”, anh Khánh chia sẻ.



Các lối đi trong chợ luôn kín khách vừa đi vừa xem, ngắm kỹ từng chậu cây trước khi mua.

Tại các nhà vườn, hoạt động mua bán diễn ra sôi động khi người mua tập trung lựa chọn những loại hoa, cây cảnh quen thuộc dịp Tết như cúc mâm xôi, lan hồ điệp, hoa hồng... cùng nhiều loại cây trang trí sân vườn khác.

Tại nhà vườn của anh Công Tường (Văn Giang, Hưng Yên), nhiều loại hoa Tết được trưng bày, cung ứng ra thị trường như cúc bất tử, lan hồ điệp, đồng tiền, cúc mâm xôi… Theo anh Tường, những ngày này thị trường bắt đầu sôi động, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân và thương lái tăng rõ rệt.

“Từ sáng đến chiều tối, tôi luôn tay đưa hoa ra xe cho khách, đồng thời sắp xếp xe chở hàng đi các tỉnh xa. Công việc khá bận rộn nhưng rất vui vì hoa năm nay bán chạy, giá cũng nhỉnh hơn năm ngoái. Một số loại hoa chủ lực như cúc mâm xôi, lan hồ điệp tăng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu", anh Tường chia sẻ.

Cũng như anh Tường, những ngày cận Tết, ông Hoàng Minh (Văn Giang, Hưng Yên) tất bật với công việc tại nhà vườn. Ông Minh cho biết: “Nhà tôi hiện có hơn 25 loại cây, hoa khác nhau nên phải thuê thêm 5 nhân viên để chăm sóc, đóng hàng và phục vụ khách mua sắm”.

Tiểu thương luôn tay đóng hàng, phân loại, bốc xếp cây cảnh để kịp giao cho khách và vận chuyển đi các tỉnh. Theo một số nhà vườn, từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây cảnh dự kiến sẽ tăng thêm từ 10–20%.

Với hơn 1.300 hộ gia đình tham gia trồng hoa, cây cảnh trên diện tích khoảng 250 ha, làng hoa Xuân Quan không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương mà còn là vùng cung cấp hoa, cây cảnh trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu thị trường mỗi dịp Tết đến, Xuân về.