Tổng thống Mỹ Trump không xin lỗi về video xúc phạm vợ chồng ông Obama

TPO - Tổng thống Donald Trump lên án nhưng không xin lỗi về video đăng trên tài khoản mạng xã hội của ông, trong đó mô tả cựu Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ và phu nhân Michelle Obama như vượn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bài đăng đã nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì xúc phạm người gốc Phi.

Nhà Trắng ban đầu bảo vệ bài đăng, nhưng đã xóa nó sau 12 giờ.

Video dài khoảng 1 phút được chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump vào tối muộn 5/2, nhắc lại cáo buộc, rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận. Ở gần cuối video có chèn clip ngắn, dường như được tạo bằng AI, thể hiện hình ảnh những con vượn đang nhảy múa được ghép với khuôn mặt của vợ chồng ông Obama.

Tối 6/2, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, rằng ông không xem toàn bộ video trước khi một trợ lý Nhà Trắng đăng lên tài khoản của ông.

“Tôi không xem hết. Tôi chỉ xem phần đầu, chủ yếu nói về gian lận bầu cử trong máy móc, về việc nó gian trá và đáng ghê tởm ra sao. Sau đó tôi giao cho nhân viên. Thông thường họ sẽ xem toàn bộ. Nhưng có vẻ lần này ai đó đã không làm vậy”, ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có lên án đoạn clip hay không, ông Trump trả lời: “Tất nhiên là có”. Tuy nhiên, ông từ chối xin lỗi và nói: “Tôi không mắc sai lầm. Ý tôi là, tôi xem rất nhiều thứ, hàng nghìn thứ”.

Trước khi Tổng thống Trump lên tiếng, Nhà Trắng đưa ra những thông điệp trái ngược nhau.

Ban đầu, một phát ngôn viên chính quyền bảo vệ video, gọi đó chỉ là “meme vô hại trên internet”. Sau đó, một quan chức khác cho biết bài bị đăng nhầm và đã gỡ bỏ.

Ông Trump từng có một số lần chia sẻ thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc. Trước đây, ông Trump cổ súy thuyết âm mưu cho rằng ông Obama không sinh ra tại Mỹ.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa lên tiếng chỉ trích bài đăng, trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott - một đồng minh của Tổng thống Trump và là người da màu.

“Tôi mong đó là giả, vì đây là điều phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy từ Nhà Trắng này. Tổng thống nên gỡ bỏ nó”, ông Scott viết trên mạng xã hội X.

Một số nghị sĩ khác trong đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ông Trump xin lỗi và xóa bài đăng. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, một số người còn liên hệ riêng với Nhà Trắng về video này.

Mục sư Mark Burns, một người da màu và là đồng minh của ông Trump, cho biết ông đã nói chuyện với tổng thống về video và kêu gọi sa thải người đã đăng bài.

Trong nhiều thế kỷ, các nhóm thượng đẳng da trắng mô tả người gốc Phi như khỉ hoặc vượn trong các chiến dịch hạ thấp và áp bức người da đen.

Người phát ngôn của vợ chồng ông Obama từ chối bình luận.

Theo một cố vấn của ông Trump, chỉ một số ít trợ lý cấp cao có quyền truy cập trực tiếp vào tài khoản mạng xã hội của ông Trump. Tổng thống và Nhà Trắng đều từ chối tiết lộ danh tính người đã đăng video.

Trước khi bài đăng bị gỡ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lên tiếng cho rằng làn sóng phản ứng là “sự phẫn nộ giả tạo”.

Bà Leavitt cho biết video này “xuất phát từ meme trên internet mô tả Tổng thống Trump là Vua Rừng xanh và các thành viên đảng Dân chủ là các nhân vật trong Vua Sư tử”.