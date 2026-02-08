Tuổi trẻ Sơn La chung tay chăm lo Tết cho người dân, học sinh nghèo

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, lan tỏa mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Bệnh nhân đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Phiên chợ 0 đồng.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình “Phiên chợ 0 đồng – Xuân yêu thương, Tết chia sẻ”, do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các đơn vị tài trợ thực hiện.

Với 15 gian hàng “0 đồng”, chương trình đã trao tặng hơn 1.300 phần quà Tết cho trên 600 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Các gian hàng cung cấp nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, giày dép, chăn màn, sữa, bánh chưng… Bên cạnh đó, người bệnh còn được sử dụng các dịch vụ miễn phí như cắt tóc, nhận quần áo ấm, góp phần tạo nên không khí đón xuân đầm ấm, chan chứa tình người ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Thanh niên tình nguyện cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã trao 14 suất quà cho 14 sinh viên khuyết tật đang học tập tại trường, kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở đó, công tác chăm lo Tết cho thiếu nhi và học sinh nghèo cũng được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền (TP. Hà Nội) tổ chức chương trình hỗ trợ Tết cho hơn 800 học sinh Trường Tiểu học và THCS Xuân Nha, xã Xuân Nha, với tổng nguồn lực trao tặng trị giá 140 triệu đồng, gồm 4 ti vi và 803 suất quà dành cho các em học sinh.

Tại cơ sở, các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Đoàn xã Tân Phong tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện 2026”, trao 70 suất quà cho các em mầm non.

Nhà tài trợ trao quà đến thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Xuân Nha.

Đoàn xã Mường Chanh tổ chức chương trình “Xuân về trên vùng cao năm 2026”, trao quà cho học sinh và các hộ nghèo, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, các hoạt động chăm lo Tết của tuổi trẻ Sơn La không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần sâu sắc đối với người dân và học sinh nghèo trong những ngày đầu xuân mới.

Anh Lò Mạnh Cường trao quà đến học sinh Trường Tiểu học và THCS Xuân Nha.

“Thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội, góp phần để Tết Bính Ngọ 2026 thực sự trở thành mùa xuân của yêu thương, ấm áp đối với người nghèo”, anh Lò Mạnh Cường nhấn mạnh.