Xuân yêu thương đến với hội viên, thanh niên công nhân khó khăn ở TPHCM

TPO - Năm nay, Ngày hội “Xuân yêu thương” được triển khai đồng loạt tại 3 khu vực thuộc địa bàn TPHCM mở rộng sau sáp nhập. Việc tổ chức tại nhiều địa bàn thể hiện cách tiếp cận mới của tổ chức Hội trong việc mở rộng không gian hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các giá trị an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển mới của thành phố, đồng thời khẳng định Hội là người bạn của thanh niên.

Sáng 7/2, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 13 - năm 2026, tặng những phần quà tết động viên, chăm lo cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, chương trình được triển khai đồng loạt tại 3 khu vực gồm trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hoá Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương. Việc tổ chức tại nhiều địa bàn thể hiện cách tiếp cận mới của tổ chức Hội trong việc mở rộng không gian hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các giá trị an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển mới của thành phố, đồng thời khẳng định Hội là người bạn của thanh niên.

Tại các điểm tổ chức, chương trình thực hiện chăm lo cho 250 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên và thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố. Những phần quà không chỉ là vật chất đơn thuần mà còn là tình cảm gửi đến cho các bạn với mong muốn các bạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố với thanh niên.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng Thượng tọa Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trao các phần quà tết đến các bạn thanh niên, hội viên.



Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho biết, điểm nổi bật của ngày hội năm nay là việc đổi mới phương thức tổ chức thông qua các không gian trải nghiệm theo chủ đề, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại.

Các không gian được thiết kế không chỉ phục vụ hoạt động vui chơi mà còn truyền tải thông điệp rõ ràng về gìn giữ văn hóa tết thông qua ẩm thực, thư pháp và nghệ thuật; nâng cao ý thức công dân với thông điệp “Tết an toàn - Tết văn minh”; thúc đẩy lối sống xanh thông qua hoạt động “Tết xanh - Lì xì xanh”; đồng thời tăng cường yếu tố hội nhập và truyền thông số qua không gian “Gửi Tết về nhà”.

Thông qua ngày hội, anh Lê Tuấn Anh mong mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng, để các hoạt động tình nguyện và an sinh không chỉ diễn ra trong dịp tết mà trở thành việc làm thường xuyên của thanh niên thành phố.

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu tặng quà chăm lo các hội viên, thanh niên.

Các bạn cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng chung vui tại các góc xuân, gian hàng đậm sắc xuân tại ngày hội. Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM

Sau 13 năm tổ chức, Ngày hội “Xuân yêu thương” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình chăm lo tết đơn thuần, để trở thành mô hình hoạt động xã hội có tính lan tỏa, góp phần kết nối nguồn lực, tập hợp thanh niên tham gia hành động vì cộng đồng.

Tết đoàn viên chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực đồng hành các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên công nhân dịp tết đến xuân về, ngày 7/2, tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phường An Lạc (TPHCM), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC), Công ty Cổ phần AP Saigon Petro tổ chức ngày hội “Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn”.

Ban Tổ chức tặng quà tết đến các bạn thanh niên công nhân.

Tại đây, ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra và thay nhớt xe máy miễn phí cho 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, góp phần giúp hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ thêm an toàn và trọn vẹn.

Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khám thị lực và thể chất cho người lao động; trao tặng 400 phần (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) quà tết cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các gian hàng trò chơi vui nhộn.

Người lao động, thanh niên công nhân được thay nhớt xe máy miễn phí tại ngày hội. Ảnh: CTV