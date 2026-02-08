Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Xuân yêu thương đến với hội viên, thanh niên công nhân khó khăn ở TPHCM

Ngô Tùng - Gia Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm nay, Ngày hội “Xuân yêu thương” được triển khai đồng loạt tại 3 khu vực thuộc địa bàn TPHCM mở rộng sau sáp nhập. Việc tổ chức tại nhiều địa bàn thể hiện cách tiếp cận mới của tổ chức Hội trong việc mở rộng không gian hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các giá trị an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển mới của thành phố, đồng thời khẳng định Hội là người bạn của thanh niên.

Sáng 7/2, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 13 - năm 2026, tặng những phần quà tết động viên, chăm lo cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, chương trình được triển khai đồng loạt tại 3 khu vực gồm trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hoá Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương. Việc tổ chức tại nhiều địa bàn thể hiện cách tiếp cận mới của tổ chức Hội trong việc mở rộng không gian hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận và lan tỏa các giá trị an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển mới của thành phố, đồng thời khẳng định Hội là người bạn của thanh niên.

Tại các điểm tổ chức, chương trình thực hiện chăm lo cho 250 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên và thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố. Những phần quà không chỉ là vật chất đơn thuần mà còn là tình cảm gửi đến cho các bạn với mong muốn các bạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố với thanh niên.

z7510692341155-c8cb84afece161ee0a4dda0d0f93e8c2.jpg
Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng Thượng tọa Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trao các phần quà tết đến các bạn thanh niên, hội viên.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho biết, điểm nổi bật của ngày hội năm nay là việc đổi mới phương thức tổ chức thông qua các không gian trải nghiệm theo chủ đề, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại.

Các không gian được thiết kế không chỉ phục vụ hoạt động vui chơi mà còn truyền tải thông điệp rõ ràng về gìn giữ văn hóa tết thông qua ẩm thực, thư pháp và nghệ thuật; nâng cao ý thức công dân với thông điệp “Tết an toàn - Tết văn minh”; thúc đẩy lối sống xanh thông qua hoạt động “Tết xanh - Lì xì xanh”; đồng thời tăng cường yếu tố hội nhập và truyền thông số qua không gian “Gửi Tết về nhà”.

Thông qua ngày hội, anh Lê Tuấn Anh mong mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng, để các hoạt động tình nguyện và an sinh không chỉ diễn ra trong dịp tết mà trở thành việc làm thường xuyên của thanh niên thành phố.

z7510692364598-e576b52a0ce43799fd99d371b81c9aac.jpg
z7510692382180-91d4811422849957009af37e63188c68.jpg
Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu tặng quà chăm lo các hội viên, thanh niên.
z7510692389566-8dd7ff703fbc8fe6eb879bb0ab0b36cc.jpg
z7510692394939-59fbc3b3e170b3078a8ee4d4a7452744.jpg
Các bạn cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng chung vui tại các góc xuân, gian hàng đậm sắc xuân tại ngày hội. Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM

Sau 13 năm tổ chức, Ngày hội “Xuân yêu thương” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình chăm lo tết đơn thuần, để trở thành mô hình hoạt động xã hội có tính lan tỏa, góp phần kết nối nguồn lực, tập hợp thanh niên tham gia hành động vì cộng đồng.

Tết đoàn viên chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực đồng hành các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên công nhân dịp tết đến xuân về, ngày 7/2, tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phường An Lạc (TPHCM), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC), Công ty Cổ phần AP Saigon Petro tổ chức ngày hội “Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn”.

z7510109110052-305a2814e2d387e5a279c45f8953c835.jpg
Ban Tổ chức tặng quà tết đến các bạn thanh niên công nhân.

Tại đây, ban tổ chức đã thực hiện kiểm tra và thay nhớt xe máy miễn phí cho 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, góp phần giúp hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ thêm an toàn và trọn vẹn.

Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khám thị lực và thể chất cho người lao động; trao tặng 400 phần (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) quà tết cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các gian hàng trò chơi vui nhộn.

z7510109253570-5a6c18a8373c8fba008de981e3a3dc3c.jpg
Người lao động, thanh niên công nhân được thay nhớt xe máy miễn phí tại ngày hội. Ảnh: CTV
Trong ngày (7/2), Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM cùng các đơn vị đã tổ chức đưa hàng nghìn sinh viên, người lao động ở các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên về quê đón Tết cùng gia đình. Video: Gia Trần
Ngô Tùng - Gia Trần
#xuân yêu thương #ngày hội #Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM #chăm lo thanh niên #hội viên #Thành Đoàn TPHCM #Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân #thay nhớt miễn phí #hỗ trợ #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục