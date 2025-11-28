Tỉnh Đoàn Bắc Ninh kiến tạo môi trường mới cho thanh niên công nhân

Nhiều mô hình, sân chơi và giải pháp an sinh đang được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai, giúp thanh niên công nhân có thêm môi trường học tập, rèn luyện, kết nối và nâng cao đời sống tinh thần trong các khu công nghiệp.

Tại tọa đàm ở Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồng Việt chia sẻ, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên công nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Không ít thanh niên phải làm việc theo ca kíp luân phiên, quỹ thời gian ít ỏi khiến các hoạt động của Đoàn khó thu hút đông đảo. Một số cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư vẫn duy trì phương thức hoạt động truyền thống, chậm đổi mới, chưa thực sự phù hợp với nhu cầu về môi trường sinh hoạt linh hoạt của thanh niên công nhân. Việc phối hợp với doanh nghiệp và chủ nhà trọ chưa đồng đều, trong khi công tác ứng dụng chuyển đổi số dù đã được quan tâm nhưng chưa mang lại hiệu quả đồng bộ.

Tại tọa đàm ở Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Những hạn chế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo trong cách tiếp cận. Việc đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tạo môi trường gần gũi, thuận lợi và thiết thực với thanh niên công nhân không chỉ là cần thiết mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả tập hợp lực lượng này.

Hướng tới mục tiêu đa dạng hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả thu hút thanh niên công nhân, Đoàn xã Đồng Việt đề xuất một số giải pháp. Trước hết, cần đổi mới mô hình sinh hoạt và phương thức tập hợp thanh niên công nhân theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù thời gian của họ. Việc tổ chức sinh hoạt lưu động tại các khu nhà trọ, khu dân cư nơi công nhân sinh sống; lựa chọn khung giờ như buổi tối hoặc ngày nghỉ sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc tham gia.

Bên cạnh đó, việc hình thành các câu lạc bộ, tổ – nhóm sở thích theo từng lĩnh vực như thể thao, văn nghệ, kỹ năng số, kỹ năng nghề… sẽ giúp Đoàn tạo ra không gian giao lưu thân thiện, tự nhiên, từ đó thu hút công nhân tham gia tích cực hơn. Song song với các hoạt động trực tiếp, việc xây dựng các chi đoàn không gian mạng, sinh hoạt trực tuyến trên các nền tảng số cũng là một hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Các hoạt động thu hút thanh niên công nhân của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa – thể thao – phúc lợi xã hội đóng vai trò rất quan trọng. Các ngày hội thanh niên công nhân, ngày hội công nhân trẻ với nội dung phong phú như tư vấn pháp luật lao động, hướng dẫn bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe miễn phí, giao lưu thể thao… sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực như phiên chợ 0 đồng, tủ quần áo nhân ái, hỗ trợ nhà trọ văn minh cũng tạo được sự quan tâm, tin tưởng của thanh niên công nhân đối với tổ chức Đoàn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ để thu hút thanh niên công nhân là yêu cầu bắt buộc. Các trang mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook được sử dụng để cập nhật thông tin việc làm, chế độ chính sách, hướng dẫn thủ tục… sẽ là kênh kết nối nhanh chóng và hiệu quả. Việc sử dụng mã QR để đăng ký tham gia hoạt động hoặc tham gia chi đoàn – câu lạc bộ giúp công tác quản lý thuận tiện hơn. Các cuộc thi trực tuyến hay hoạt động giáo dục online sẽ tạo điều kiện để công nhân có thể tham gia bất cứ lúc nào phù hợp với lịch làm việc.

Một giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp và chủ nhà trọ. Đoàn cần chủ động kết nối để ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động cho thanh niên công nhân; vận động doanh nghiệp hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hoạt động. Tại các khu nhà trọ, cần xây dựng mô hình “nhà trọ văn minh – an toàn”, tạo không gian sinh hoạt chung để thanh niên công nhân có điểm gặp gỡ, giao lưu, qua đó nâng cao hiệu quả tập hợp vào tổ chức.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và nâng cao năng lực cho thanh niên công nhân cần được quan tâm đúng mức. Các hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe tinh thần, phòng chống lừa đảo công nghệ cao; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng nghề, kỹ năng sử dụng công nghệ… sẽ góp phần giúp công nhân nâng cao kiến thức và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc hiện đại.

Anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết thêm, để thu hút thanh niên công nhân, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tập trung vào ba nhóm giải pháp đột phá. Thứ nhất, đưa tổ chức về sát cơ sở, gần gũi công nhân. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã đổi mới mô hình hoạt động, thành lập mới 30 tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, giúp tổ chức gần hơn với nơi làm việc, sinh hoạt của công nhân, tạo cầu nối vững chắc.

Thứ hai, kiến tạo sân chơi, hoạt động thiết thực, hấp dẫn. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh không ngừng mở các lớp tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tổ chức thành công “Ngày hội thanh niên công nhân” và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại khu nhà trọ, khu công nghiệp. Các giải thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ sở thích cũng được duy trì thường xuyên, tạo môi trường kết nối, giải trí lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.

Thứ ba, xây dựng cơ chế và nguồn lực bền vững. Đoàn chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn đến năm 2030. Điều này nhằm hình thành hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong khu vực đặc thù này, đảm bảo sự phát tri… (thiếu câu kết, giữ nguyên theo yêu cầu).