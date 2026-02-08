Bên trong 'thủ phủ' cá chép đỏ miền Bắc trước ngày ông Công, ông Táo

TPO - Những ngày này, khu Đông Minh, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ (trước đây là thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc) – nơi được xem là “thủ phủ” cá chép đỏ miền Bắc, bước vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm, phục vụ nhu cầu cho lễ cúng ông Công, ông Táo.