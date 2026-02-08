Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đắk Lắk:

Gặp nạn trong đêm, nam thanh niên tử vong dưới bánh xe khách

Hồ Nam
TPO - Trong quá trình di chuyển, xe máy của anh N. va chạm vào thành bê tông bảo vệ cầu, khiến cả người và xe ngã ra đường, ngay sát đầu xe khách. Do tình huống quá bất ngờ, tài xế xe khách không kịp xử lý...

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy xảy ra trên đường Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 7/2, tại khu vực cầu 14 thuộc địa bàn xã Hòa Phú (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng).

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 51B-500.82 do tài xế N.Q.T (SN 1974, trú phường Tân Lập) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

Cùng thời điểm xe khách di chuyển trên cầu 14, anh T.B.N (SN 1991, trú xã Hòa Phú) điều khiển xe máy BKS 47B1-299.38 lưu thông trên cầu theo hướng ngược chiều.

Trong quá trình di chuyển, xe máy của anh N. va chạm vào thành bê tông bảo vệ cầu, khiến cả người và xe ngã ra đường, ngay sát đầu xe khách.

Do tình huống quá bất ngờ, tài xế xe khách không kịp xử lý, bánh xe đã cán qua người N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
