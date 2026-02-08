Thông tin về nhiệm vụ tiến hành cải cách chính sách tiền lương

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, sẽ tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở; chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, phù hợp với thực tiễn. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng đã trình bày chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Trong chuyên đề, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ nhóm nhiệm vụ về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Ảnh: Như Ý.



Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương tập trung một số nhiệm vụ.

Cụ thể, sẽ thực hiện đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, vào năm 2027 và năm 2030. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

Hoàn thiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận, tập hợp vận động quần chúng. Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ, hoàn thành trong quý 4-2026.

Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc trung ương, hoàn thành trong quý 1-2026.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, hoàn thành tháng 6-2026.

Cùng với đó, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý 2-2026.

Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; sơ kết, tổng kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng nêu nhiều nhiệm vụ liên quan đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Trong đó, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.

Nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở; chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, phù hợp với thực tiễn. Nhiệm vụ này hoàn thành trong 2026.

Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cho thôi việc với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, đánh giá cán bộ thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả, sản phẩm cụ thể.

Nhóm nhiệm vụ nữa là về tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm việc bố trí chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương.