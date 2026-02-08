Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuân về trên 'phố nhà thờ tộc' hiếm có ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Những mái nhà thờ tộc san sát nhau thay màu áo mới, cháu con tụ về dọn dẹp, khói hương khiến khu phố nhà thờ tộc nằm giữa lòng đô thị Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) đầy không khí Tết.

tp-nha-toc-6-794.jpg
Những ngày này, những căn nhà thờ tộc, phái ở phường Hòa Xuân đã khoác lên màu áo tươi mới để đón Tết. Phố nhà tộc﻿ gồm những căn nhà thờ liền kề nhau, nằm trên mặt tiền đường rộng rãi. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-nha-toc-12.jpg
Năm 2012, các nhà thờ tộc họ bắt đầu chuyển về đây sau khi giải tỏa, cách nơi cũ khoảng vài km. Ông Trần Lực (phường Hòa Xuân) cho hay năm nào dịp Tết,﻿ mọi người cũng dành thời gian đến nhà thờ dọn dẹp, khói nhang. Nhất là những người con xa quê, ai cũng đều đến nhà thờ để nhớ về nguồn cội, quê hương.
tp-nha-toc-17.jpg
tp-nha-toc-4.jpg
tp-nha-toc-7.jpg
tp-3.jpg
Những căn nhà thờ tộc san sát nhau đã được quét sơn tươi mới. "Phố nhà tộc" được lập nên sau khi phường Hòa Xuân (cũ) được giải tỏa trắng, biến thành phường không có kiệt, hẻm. Ở đây có gần 100 nhà thờ tộc họ, chi, phái và các chùa
tp-dntoc.jpg
Bên ngoài nhà thờ ngập sắc hoa. Người dân nhớ lại thời điểm cách đây hơn chục năm, khi nghe chủ trương di dời nhà thờ tộc họ, ai cũng lo lắng thậm chí bất đồng vì nhà thờ là nơi thiêng liêng, làm sao có thể nói dời là dời. Chưa kể có những căn nhà thờ "cao tuổi", chất chứa biết bao ký ức, kỷ niệm, tâm huyết của tộc họ.
tp-dn-nha-toc.jpg
Nhưng rồi Đà Nẵng giải bài toán ấy bằng cách quy hoạch các nhà thờ tộc về cùng một khu, nằm trên một số tuyến đường rộng rãi, dịp lễ Tết xe cộ đông đến mấy cũng không lo ách tắc. Những căn nhà thờ tộc họ nằm san sát, đối diện, quây quần bên nhau,
tp-nha-toc-15.jpg
Vì nằm riêng một khu nên việc thờ cúng, lễ lạt cũng không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
dnnhatocdn.jpg
tp-dnnhatoc.jpg
Tại Đà Nẵng, đây là con phố nhà thờ tộc duy nhất được quy hoạch bài bản, nằm trên các trục đường lớn như Trung Lương 1, Hoàng Thị Ái...
tp-nha-toc-10.jpg
Em Trần Hoàng Anh Tuấn (13 tuổi, phường Hòa Xuân) theo bố lên nhà thờ phái dọn dẹp, sửa soạn bàn thờ ngày giáp Tết. Theo bà con, mấy ngày Tết chỉ cần túc trực ở nhà thờ là có thể gặp hết bà con họ hàng, vì truyền thống ngày đầu năm ai cũng đến nhà thờ thắp hương, nhớ về tổ tiên ông bà.
tp-nha-toc-1.jpg
tp-dn.jpg
Mỗi căn nhà thờ ở đây mang một kiến trúc khác nhau, nhưng đều thể hiện sự kỳ công, tỉ mỉ, đặc trưng văn hóa.
tp-nha-toc-13.jpg
Khoảng 28, 29 Tết, các nhà thờ sẽ tấp nập người tới lui vì lúc ấy cháu con đi làm ăn xa đã về quê, ai cũng nao nức đến nhà thờ tổ tiên thắp nén nhang sau những tháng ngày đằng đẵng nơi đất khách quê người.
Thanh Hiền
#Xuân về #"phố nhà tộc" #Tết #nhà thờ #Đà Nẵng #thắp hương

