Xuân về trên 'phố nhà thờ tộc' hiếm có ở Đà Nẵng

TPO - Những mái nhà thờ tộc san sát nhau thay màu áo mới, cháu con tụ về dọn dẹp, khói hương khiến khu phố nhà thờ tộc nằm giữa lòng đô thị Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) đầy không khí Tết.
Những căn nhà thờ tộc san sát nhau đã được quét sơn tươi mới. "Phố nhà tộc" được lập nên sau khi phường Hòa Xuân (cũ) được giải tỏa trắng, biến thành phường không có kiệt, hẻm. Ở đây có gần 100 nhà thờ tộc họ, chi, phái và các chùa
Tại Đà Nẵng, đây là con phố nhà thờ tộc duy nhất được quy hoạch bài bản, nằm trên các trục đường lớn như Trung Lương 1, Hoàng Thị Ái...
Mỗi căn nhà thờ ở đây mang một kiến trúc khác nhau, nhưng đều thể hiện sự kỳ công, tỉ mỉ, đặc trưng văn hóa.