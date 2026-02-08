Xuân về trên 'phố nhà thờ tộc' hiếm có ở Đà Nẵng

TPO - Những mái nhà thờ tộc san sát nhau thay màu áo mới, cháu con tụ về dọn dẹp, khói hương khiến khu phố nhà thờ tộc nằm giữa lòng đô thị Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) đầy không khí Tết.