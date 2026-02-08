Sạt lở trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt sẽ được khắc phục trước Tết Nguyên đán

TPO - Các lực lượng công nhân, máy móc đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đoạn đường đèo Khánh Lê (thuộc Quốc lộ 27C, kết nối Nha Trang - Đà Lạt), để bảo đảm cho người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán an toàn, thông suốt.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Trực - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết:

Máy móc, công nhân đang thi công sửa chữa một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

“Đối với tình hình hư hỏng mặt đường, ổ gà và sình lún trên đèo Khánh Lê, nhà thầu bảo trì đang tiến hành sửa chữa nền móng, vá, thảm bê tông nhựa mặt đường khối lượng 10.000 m2 và dự kiến hoàn thành trước ngày 11/2/2026. Đối với các vị trí sạt taluy âm, đến nay đã thực hiện kè đá chắn dòng dưới lòng sông, đóng cừ kè sạt taluy âm, nắn chính tuyến về phía taluy dương, sửa chữa mặt đường bằng cấp phối đá dăm cùng nhựa cào bóc, đảm bảo thông xe 2 làn êm thuận”, ông Trực cho hay.

Một đoạn sạt lở trên đèo Khánh Lê vào tháng 11/2025.

Theo ông Nguyễn Văn Trực, các vị trí hư hỏng nền mặt đường sẽ được xử lý hoàn thành trước ngày 11/2/2026 để đảm bảo việc lưu thông 2 làn an toàn, phục vụ việc đi lại thuận lợi cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đơn vị bảo trì tăng cường tuần tra, bố trí máy móc thiết bị, bố trí nhân lực sẵn sàng triển khai hốt dọn, đảm bảo giao thông khi có ách tắc xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác sửa chữa khắc phục kiên cố kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến như: xây dựng tường chắn taluy, kè rọ đá, hệ thống cống, mương thoát nước, sửa chữa đường lánh nạn… dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê nơi chiếc xe khách gặp nạn làm 6 người chết vào tháng 11/2025.

Trước đó, từ ngày 16 - 20/11/2025, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường đèo ở tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng nặng. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C với nhiều đoạn taluy bị sạt, mặt đường nứt, sụt lún. Đất đá từ trên đèo này rơi trúng xe khách khiến 6 người chết và 19 người bị thương.