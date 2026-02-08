Đến làng chế biến lươn lớn nhất xứ Nghệ ngày áp Tết

TPO - Giáp Tết Nguyên đán, làng lươn Phan Thanh (xã Hợp Minh, Nghệ An) rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn. Các cơ sở chế biến hoạt động hết công suất, đỏ lửa suốt ngày đêm để kịp gửi những sản phẩm lươn đặc trưng xứ Nghệ đi khắp mọi miền.
Trong đó, lươn cuộn thịt được xem là sản phẩm cầu kỳ và đắt khách nhất mỗi dịp Tết đến. “Thành phần của sản phẩm này là thịt heo nạc được băm nhuyễn, trộn đều với gia vị để làm nhân, sau đó cuộn cùng lươn, buộc chặt bằng hành lá. Mỗi khay có từ 18 - 20 cuộn lươn, được xếp và đưa vào tủ cấp đông từ 2 - 3 tiếng trước khi xuất bán”, bà Trần Thị Lan (52 tuổi) chia sẻ.
“Lươn cuộn thịt làm sẵn rất tiện lợi. Khách mua về chỉ cần nấu chín là có ngay món ăn thơm ngon, đậm đà, rất hợp với mâm cơm ngày Tết”, chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, trú làng Phan Thanh) chia sẻ.