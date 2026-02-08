Đến làng chế biến lươn lớn nhất xứ Nghệ ngày áp Tết

TPO - Giáp Tết Nguyên đán, làng lươn Phan Thanh (xã Hợp Minh, Nghệ An) rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn. Các cơ sở chế biến hoạt động hết công suất, đỏ lửa suốt ngày đêm để kịp gửi những sản phẩm lươn đặc trưng xứ Nghệ đi khắp mọi miền.