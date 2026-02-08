Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé gái ở Quảng Trị mất tích bí ẩn sau khi rời nhà vào buổi trưa

Hoàng Nam
TPO - Sau 4 ngày rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, bé gái trú tại xã Bến Hải (Quảng Trị) vẫn chưa được gia đình và lực lượng chức năng tìm thấy. Công an địa phương đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để sớm đưa cháu về an toàn.

Ngày 8/2, Công an xã Bến Hải cho biết, đã phát thông báo khẩn cấp tìm kiếm cháu Trần Ngọc Hoài Thơm (SN 2012), trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, do rời khỏi nơi cư trú nhiều ngày và gia đình không thể liên lạc.

img-0026.jpg
Cháu Trần Ngọc Hoài Thơm được xác định rời nhà vào lúc 11 giờ ngày 4/2.

Theo trình báo, khoảng 11h ngày 4/2, cháu Thơm rời nhà và từ đó đến nay mất liên lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của người thân, bạn bè nhưng vẫn chưa có thông tin về cháu.

Thời điểm rời nhà, cháu Thơm mặc áo khoác màu đen, quần jean, dáng người cao và to. Nhận định đây là trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp, Công an xã Bến Hải kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cháu Thơm, nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 02333.555.123 để phối hợp tìm kiếm.

Công an địa phương cho biết đang tiếp tục mở rộng xác minh, rà soát các địa bàn lân cận, đồng thời mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để sớm đưa cháu bé trở về với gia đình.

