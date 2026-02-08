Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để bất cứ người lao động nào không có Tết

Ngày 8/2, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm nay được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở với quyết tâm cao nhất: "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".

Trong đó, hệ thống Công đoàn Thủ đô dự kiến trao tặng 83.000 suất quà, hỗ trợ 5.500 vé xe và đưa 1.200 công nhân về quê ăn Tết; đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi lao động bám trụ sản xuất xuyên Tết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã tặng 3.600 phiếu mua hàng và nhiều suất quà 0 đồng, giúp người lao động giải tỏa áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá cả biến động. Đặc biệt, sự quan tâm được cụ thể hóa bằng việc hỗ trợ trực tiếp 1 triệu đồng/người cùng voucher mua sắm cho 800 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón Tết trong niềm phấn khởi và tin tưởng vào sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao nỗ lực của các cấp Công đoàn, đồng thời nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: "Không để bất cứ đoàn viên, người lao động nào không có Tết".

Ông Ngọc yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Các đại biểu tham quan không gian Tết tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”.

Đi sâu vào công tác quản trị quan hệ lao động, Bí thư Hà Nội lưu ý Công đoàn cần tăng cường tuyên truyền pháp luật và các chế độ phúc lợi để người lao động nắm rõ quyền lợi, tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

"Công đoàn phải nắm chắc tâm tư, kiến nghị của công nhân ngay từ cơ sở. Khi phát sinh vướng mắc, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người sử dụng lao động để giải quyết kịp thời, hạn chế thấp nhất tranh chấp hay ngừng việc tập thể, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây ra các điểm nóng", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, tích cực thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến để nâng cao năng suất ngay từ đầu năm. Đồng thời, cần có phương án phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tại khu công nghiệp để hỗ trợ kịp thời cho lao động ngoại tỉnh không có điều kiện về quê, đảm bảo mọi công nhân đều có một kỳ nghỉ Tết ấm áp, trọn vẹn tại Thủ đô.