Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cử tri tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% cử tri phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên biểu quyết, nhất trí tín nhiệm đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

cu-tri.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang với các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Sáng 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, hiện cư trú tại phường.

Các ý kiến đánh giá Đại tướng Phan Văn Giang là người có lý lịch trong sạch, rõ ràng, lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể, gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội và luôn xây dựng, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, có uy tín cao.

Các cử tri cũng khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội. Ông có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội.

Là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, ông được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, nhất trí tín nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như tiếp thu những ý kiến nhận xét, đóng góp của cử tri. Ông nhấn mạnh nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, tham gia nhiều ban chỉ đạo, hội đồng, ông sẽ có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện của cử tri và nhân dân cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tôn trọng Hiến pháp, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Ông cũng khẳng định sẽ phát huy hết khả năng và kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao, góp phần giải quyết được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, ông cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, cùng Quốc hội quyết định sáng suốt, đúng đắn những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia có chất lượng các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, trên cương vị được giao, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng và tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Vietnamnet
#Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI #Vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội #ứng cử đại biểu Quốc hội #Quốc hội khóa 16 #bầu cử Quốc hội #Đại tướng Phan Văn Giang #quốc hội #bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục