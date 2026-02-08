Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thống nhất giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 8/2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ dân phố số 13, Khu đô thị Gamuda.

tienphong-82tst1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: PV.

Cụ thể, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Lĩnh Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, ông Trần Sỹ Thanh và Vũ Thành Văn đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Trường Phong
#Trần Sỹ Thanh #Ứng cử đại biểu Quốc hội #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương #nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục