Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp phát triển đất nước

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm gần 100 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Nghĩa dân tộc, tình đồng bào rất sâu đậm

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Như Ý)

Theo Tổng Bí thư, năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư khẳng định, những thành tựu đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “ý Đảng lòng dân”, cho sự kết gắn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Như Ý)

Trong chuyến công tác và gặp gỡ bà con tại nhiều quốc gia, Tổng Bí thư cảm nhận được niềm tự hào, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín ở sở tại, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bà con cũng luôn luôn chia sẻ, hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn...

“Nghĩa dân tộc, tình đồng bào đó rất sâu đậm. Đảng, Nhà nước luôn luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của bà con đối với Tổ quốc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào đóng góp phát triển đất nước

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: Như Ý)

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư mong muốn, bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Kiều bào muốn dấn thân vì sự phát triển của đất nước

Phát biểu tại cuộc gặp, các đại biểu kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn được tích cực tham gia đóng góp hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại diện kiều bào đã có nhiều đề xuất kiến nghị đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như hiến kế cho việc thực hiện những mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác hỗ trợ gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ kiều bào tu bổ, quản lý, vận hành các khu địa điểm, di tích lịch sử của cộng đồng gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, kiều bào tại Úc, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 57 để các chuyên gia, nhà khoa học được thực sự “dấn thân” cùng đồng nghiệp trong nước giải quyết các bài toán khó của dân tộc một cách hiệu quả và trực tiếp.

Bà Amanda Nguyễn, kiều bào tại Hoa Kỳ, bày tỏ cảm xúc tự hào khi là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về bản sắc, quê hương, cội nguồn, đồng thời, bày tỏ mong muốn được đóng vai trò kết nối và đưa khoa học phụng sự đất nước và hòa bình trên thế giới.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Đoàn kiều bào tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, tích cực và quyết liệt đưa các nội dung đó vào trong thực tiễn triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới, để công tác này có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt những kết quả mang tính đột phá và sâu rộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Như Ý)