Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Sáng 8/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Như Ý

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những thành tựu đạt được của bà con ở nước sở tại là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh quật cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Bày tỏ xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Những con số ấn tượng về sự đóng góp của kiều bào về trong nước thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khẳng định, các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thế hệ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với vai trò, tiếng nói của kiều bào ta ở nước ngoài, cho rằng những kiều bào hiện diện trong danh sách Ủy viên của MTTQ ngay từ khóa đầu mang theo vinh dự và trách nhiệm lớn để đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng, giúp MTTQ thực sự trở thành mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. MTTQ cũng thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông các nguồn lực phát triển, đặc biệt là triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ đã khen thưởng nhiều kiều bào tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Ảnh: Như Ý

Tại cuộc gặp mặt, bà Nguyễn Thu Trang (kiều bào Thuỵ Sĩ) cho rằng, nguồn lực tài chính của người Việt ở nước ngoài rất đáng kể, có thể phát huy đúng hướng, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước nếu có cơ chế phù hợp, minh bạch, hiệu quả; ngoài ra, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế rất lớn, nhất là khi có sự đồng hành, tạo điều kiện và định hướng từ các cơ quan trong nước.

Ông Huỳnh Tấn Đạt (kiều bào Úc) đề xuất 3 ý kiến với MTTQ, đó là chủ trì thiết lập Cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; bảo trợ và công nhận Mạng lưới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài như cánh tay nối dài của khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng cơ chế ghi nhận đóng góp xã hội của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội đoàn.

Các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan, biến đề xuất, ý kiến thành các chương trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.