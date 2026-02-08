Bắc Ninh: Người dân lao xuống dòng nước xiết giải cứu cháu bé gặp nạn

TPO - Trên đường đi học về, một học sinh ở tỉnh Bắc Ninh không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước chảy xiết. Trong giây phút sinh tử, hai người đàn ông đã bất chấp hiểm nguy, lao xuống cứu vớt nạn nhân kịp thời.

Theo Công an xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh), vào khoảng 11h ngày 7/2, cháu L.H.H.N (SN 2013), trên đường đi học về nhà, khi đi qua đoạn cầu thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Dĩnh, không may trượt ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ lưu.

Phát hiện tình huống nguy cấp, anh Lương Minh Tú và anh Nguyễn Công Long, đang câu cá gần khu vực cầu vội hô hoán và lao xuống dòng nước chảy xiết cứu người. Bất chấp nguy hiểm, hai anh nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu N. lên bờ an toàn.

Anh Lương Minh Tú và anh Nguyễn Công Long kịp thời cứu em N. Ảnh: Công an xã Tân Dĩnh

Sau khi cứu được nạn nhân, anh Tú và anh Long đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ với gia đình để đưa cháu N. đến cơ sở y tế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Nhờ được ứng cứu kịp thời và đúng cách, hiện tình trạng sức khỏe của cháu N. đã ổn định, tinh thần dần hồi phục.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp ấy, mẹ cháu N. đã viết thư cảm ơn chân thành gửi tới anh Lương Minh Tú và anh Nguyễn Công Long – những người đã cứu sống con mình trong khoảnh khắc hiểm nguy.

Công an xã Tân Dĩnh biểu dương anh Tú và anh Long.

Công an xã Tân Dĩnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, nhân văn của anh Lương Minh Tú và anh Nguyễn Công Long; đồng thời mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng an toàn, nghĩa tình và văn minh.