Quảng Trị:

Nhặt được ví tiền, nam sinh lớp 5 đến công an trả người đánh rơi

Hoàng Nam
TPO - Ngày 8/2, Công an xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) cho biết, vừa tổ chức trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho người đánh rơi, sau khi được một học sinh tiểu học nhặt được và giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 7/2, trên đường đi học, em Nguyễn Nhật Thành (học sinh lớp 5A, Trường TH&THCS Hải Dương) phát hiện một chiếc ví rơi bên lề đường. Kiểm tra bên trong, em thấy có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 4 triệu đồng.

img-0024.jpg
Em Thành cùng bố trao lại ví cho người đánh rơi.

Rm Nguyễn Nhật Thành đã báo sự việc cho bố là ông Nguyễn Sỹ Chiến (trú thôn Diên Khánh, xã Mỹ Thủy). Hai bố con sau đó đã mang chiếc ví đến Công an xã Mỹ Thủy để trình báo, mong muốn sớm tìm được người đánh rơi và trả lại tài sản.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời đăng tải thông báo tìm chủ sở hữu. Qua xác minh, chiếc ví được xác định là của anh Phạm Văn Hiệp (SN 2002, trú xã Phú Vang, TP. Huế).

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của em Nguyễn Nhật Thành là việc làm đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Hoàng Nam
#nhặt được của rơi #nam sinh lớp 5 #hành động đẹp #giáo dục nhân cánh #Công an xã Mỹ Thuỷ #Quảng Trị

