Nhặt được vật nghi ngà voi dưới sông rồi rao bán trên mạng

Hoàng Phúc
TPO - Người đàn ông ở Thanh Hóa nhặt được vật nghi ngà voi ở khu vực bờ sông rồi rao bán trên mạng xã hội thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu mua bán một vật màu trắng nghi là ngà voi.

1000018570.jpg
Công an phát hiện vật nghi ngà voi trong nhà người dân.

Theo công an, mới đây, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 16 đoạn qua bản Hạ, xã Tam Lư, tổ tuần tra, kiểm soát số 13, Đội CSGT 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe máy do anh L.V.N. (trý xã Văn Phú) điều khiển chở theo ông N.V.T. (trú xã Tam Lư) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe.

Qua xác minh, công an biết được ông T. đang đến gặp người đàn ông ở bản Sại (xã Tam Lư) để mua vật nghi ngà voi về làm thuốc.

1000018572.jpg
Vật nghi ngà voi trong nhà dân.

Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra hành chính tại nhà ông H.V.H. (trú xã Tam Lư). Tại đây, cảnh sát phát hiện một vật màu trắng, dạng sừng có chiều dài 21cm, gốc rộng 8,5 cm, ngọn rộng 0,3 cm, nặng 0,91 kg.

Ông H. cho biết vật trên là ngà voi được con trai ông nhặt ở khu vực sông Lò đem về nhà cất giữ và rao bán trên mạng.

Công an sở tại đang phối hợp làm rõ vụ việc.

Hoàng Phúc
