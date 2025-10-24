Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiêu hủy 615 kg ngà voi nhập lậu về cảng Hải Phòng

TPO - Lực lượng liên ngành Thành phố Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy 159 khúc ngà voi, tổng trọng lượng 615kg là tang vật trong vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", được các đối tượng nhập lậu từ châu Phi về cảng Hải Phòng.

Thi hành án dân sự TP Hải Phòng vừa phối hợp với cơ quan liên ngành tiêu hủy 159 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 615 kg, là tang vật trong vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" mà các đối tượng vận chuyển từ châu Phi về cảng Hải Phòng.

Lô ngà voi này được tiêu hủy tại một nhà máy xử lý rác thải dưới sự giám sát của đại diện Thi hành án dân sự, Viện KSND, Công an, Sở NN&MT Hải Phòng.

Nội dung vụ án thể hiện, tháng 2/2023, Hải quan Hải Phòng, Công an Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên ngành tổ chức kiểm tra hai container có dấu hiệu nghi vấn.

whatsapp-image-2025-10-23-at-140132-82563f37.jpg
whatsapp-image-2025-10-23-at-171655-1.jpg
whatsapp-image-2025-10-23-at-172127.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy 615kg ngà voi là tang vật trong vụ án.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 159 khúc ngà voi (tổng trọng lượng 615 kg) được trà trộn với sừng bò châu Phi.

Đơn vị nhận hàng theo vận đơn là Công ty CP Kỹ thuật HMD, trụ sở tại xã Hòa Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) do Hoàng Văn Hảo là người đại diện pháp luật.

Ngày 18/7/2024, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Văn Hảo 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đồng thời, tuyên tiêu hủy toàn bộ tang vật là ngà voi.

Trong phiên phúc thẩm diễn ra tháng 11/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho Hoàng Văn Hảo còn 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hoàn
