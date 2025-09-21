Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

29,8 tấn phế liệu kim loại nhập trái phép vào cảng Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
TPO - Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đang phối hợp với lực lượng liên ngành điều tra, xác minh lô hàng 29,8 tấn phế liệu kim loại, loại mẩu vụn, chưa xác định được chủng loại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, được vận chuyển trái phép về Hải Phòng tiêu thụ.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng vừa phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường, UBND phường Đông Hải tổ chức kiểm tra tàu BienDong Mariner từ các tỉnh phía Nam cập cảng VIMC Đình Vũ có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra container mang số hiệu VNLU3092699 trên tàu này. Qua đó, phát hiện trong container chứa 29,84 tấn phế liệu kim loại, loại mẩu vụn, chưa xác định được chủng loại và giá trị, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

bien-phong.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra phế liệu kim loại nhập lậu về cảng.

Chủ hàng lô hàng là Nguyễn Văn Thành (SN 1980) và Tống Thị Thủy (vợ Thành, SN 1983, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng). Qua quá trình làm việc, chủ lô hàng thừa nhận toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn, chứng từ.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàn
