Nguyên nhân vụ tài xế bị chém gục tại cửa khẩu Cha Lo

TPO - Chiều 8/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Dân Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra giữa hai tài xế xe tải tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Trước đó vào tối 7/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông sử dụng hung khí đánh nhau trên Quốc lộ 12A, đoạn qua trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 18h30 phút ngày 7/2, tại Quốc lộ 12A, đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải do Đ.X.C (SN 1988, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, mang biển kiểm soát Lào UN 1576 kéo rơ-moóc UN 2631 và xe tải do L.T.A (SN 1980, trú cùng địa phương) điều khiển, mang biển kiểm soát UN 4506 kéo rơ-moóc UN 1325.

Một tài xế bị đánh gục. Ảnh cắt từ clip.

Sau va chạm, hai bên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, C. dùng kéo đâm A gây 4 vết thương ở vùng lưng và bụng. Ngược lại, A. dùng rựa chém khiến C. bị rách đầu, tai và nhiều vết thương khác và gục tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế các đối tượng, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 12A và Công an xã Dân Hóa lập biên bản, bàn giao hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, lượng phương tiện và người dân qua lại cửa khẩu tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Khi xảy ra sự cố, người tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, không manh động, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu và trên tuyến đường để được giải quyết đúng quy định.