Khuyến khích tập đoàn lớn trong nước đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam

TPO - Trong quá trình lập dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6).

Về dự án thành phần 1, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Về Dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026, triển khai thi công một số hạng mục chính trong Quý III năm 2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán Hiệp định vay vốn trong tháng 3/2026; đồng thời, cần chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách nhà nước (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay (nếu đàm phán thuận lợi và lãi suất thấp)…

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Bộ Xây dựng và các cơ quan hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2 để xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Thường trực Chính phủ lưu ý phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo NCKT trong Quý II/2026; tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình lập dự án, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp.

"Tiến sâu vào lòng đất" phát triển tàu điện ngầm

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Móng Cái – Quảng Ninh – Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao – Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội.

Thường trực Chính phủ cũng đề nghị rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất", gắn với chương trình hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.