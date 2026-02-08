Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Mưa to gió lớn, hàng trăm gốc đào quất Tết đổ ngã la liệt ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, mưa to kèm gió lớn tại Hà Tĩnh khiến hàng loạt chậu quất, đào tại các điểm bán cây cảnh bị ngã đổ la liệt.

Mưa gió lớn khiến quất, đào đổ la liệt, tiểu thương lo lắng cận Tết. (Clip: Hoài Nam)
tp-jgjl.jpg
Tại Hà Tĩnh, từ sáng 8/2 (tức 21 Tết Âm lịch) do ảnh hưởng không khí lạnh khiến địa phương có mưa to, đặc biệt gió lớn khiến hàng loạt chậu đào, quất tại các điểm bán cây cảnh trên địa bàn bị đổ ngã.
tp-jssjsjk.jpg
tp-ih8iwowl.jpg
Ghi nhận tại khu vực dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen), điểm bán cây cảnh lớn nhất Hà Tĩnh có hàng trăm chậu đào, quất cảnh bị gió quật ngã, nằm la liệt dọc vỉa hè, nhiều cây bị gãy cành, rụng lá.
tp-hoabsnsk.jpg
Theo các tiểu thương, thời tiết diễn biến thất thường những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh cây cảnh.
tp-dao-skjsls.jpg
tp-jhagkssl.jpg
Trước đó, nắng nóng kéo dài khiến nhiều gốc đào bung nở sớm. Đến hôm nay mưa gió tiếp tục gây hư hại, trong khi sức mua tại các điểm bán chậm hơn so với các năm trước. Điều này khiến nhiều tiểu thương lo lắng nguy cơ thua lỗ trong những ngày cao điểm giáp Tết.
tp-jhgkl.jpg
Một số tiểu thương đã chở cát để đổ vào chậu, tránh sự cố đổ ngã khi có gió to.
tp-sjhgsjls.jpg
tp-09876.jpg
. Tại một số điểm bán, có hàng trăm gốc đào, quất đổ ngã. Tiểu thương chưa thể khắc phục vì hiện tại thời tiết tiếp tục đang có mưa to, gió lớn.
tp-jhskssk.jpg
tp-jssjsjk.jpg
Anh Nguyễn Văn Nam (trú phường Trần Phú) cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình đưa khoảng 600 gốc đào và quất thế về bán phục vụ thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (21 Tết Âm lịch), lượng khách mua vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió mạnh, hơn 100 gốc đào, quất tại khu vực có gió lùa đã bị ngã đổ. Hiện gia đình đang chờ thời tiết ổn định để dựng lại số cây này.
tp-987tgk.jpg
tp-igsjsk.jpg
Mưa to kèm gió lớn khiến nhiều chậu quất cảnh bị ngã đổ la liệt tại điểm bán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
tp-jagsks.jpg
Thời tiết thất thường khiến việc bán cây cảnh gặp khó, nhiều người lo thua lỗ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh, gây mưa rải rác. Dự báo trong 24- 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng. Trên đất liền, gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có lúc giật cấp 6; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16°C. Trên biển, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,0 - 4,0m.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Mưa gió cận Tết #quất đào đổ la liệt #tiểu thương lo lắng #Tết Nguyên đán #Nghề vận chuyển đào quất thuê

