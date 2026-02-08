Mưa to gió lớn, hàng trăm gốc đào quất Tết đổ ngã la liệt ở Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh, gây mưa rải rác. Dự báo trong 24- 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng. Trên đất liền, gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có lúc giật cấp 6; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16°C. Trên biển, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,0 - 4,0m.