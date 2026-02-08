Phú Thọ Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự ‘Tết Nhân ái – Chợ Tết 0 đồng’

TPO - Chiều 8/2, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Pheo, xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Chương trình “Tết Nhân ái – Chợ Tết 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026, thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà Tết cho các hộ nghèo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình “Tết Nhân ái – Chợ Tết 0 đồng”, được tổ chức tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống. Chương trình góp phần thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, phát triển phải lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Trong đó, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, chăm lo đời sống Nhân dân là trách nhiệm chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thể hiện rõ tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận địa phương đã quán triệt nghiêm túc và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong triển khai Chương trình “Tết Nhân ái”, với nhiều mô hình mới, linh hoạt, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu suất quà Tết. Trong đó, mô hình “Chợ Tết Nhân ái”, “Chợ Tết 0 đồng” là cách làm phù hợp, giúp người dân trực tiếp lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả của chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi đây là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan gian hàng “Chợ Tết 0 đồng”.