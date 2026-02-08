Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 8/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,14%, đứng thứ 2 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách đạt 21.689 tỷ đồng, vượt 60% dự toán Trung ương giao, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,5%; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm.

26605.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà﻿ chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Sơn.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo Tết cho người dân, với phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 8.700 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; cơ bản hoàn thành 470 căn nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dịp Tết năm nay, tỉnh dự kiến trao hơn 77.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

26607.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đơn vị tài trợ trao biểu trưng tặng 4 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Sơn.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được triển khai đồng bộ; tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp từ nguồn xã hội hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thị trường hàng hóa Tết ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chuẩn bị mọi mặt cho Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 23/2.

Phát biểu chúc Tết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và mở rộng không gian phát triển, Lào Cai đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chăm lo tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

26608.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho người có công trên địa bàn phường Lào Cai.
26606.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao quà Tết cho người có công trên địa bàn phường Yên Bái. Ảnh: Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã trao 2.800 suất quà, trị giá 4 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh; trong đó có 500 suất quà dành cho nhân dân phường Yên Bái.

Thành Đạt
#Chuyến thăm Tết của Phó Thủ tướng tại Lào Cai #Kết quả phát triển kinh tế Lào Cai 2025 #Chương trình chăm lo Tết Nguyên đán #Đóng góp của các doanh nghiệp và nhà tài trợ #Các hoạt động văn hóa và tổ chức Tết truyền thống #Chương trình hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách #Chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường #Thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững Lào Cai #Chúc Tết và kêu gọi đoàn kết #sáng tạo #Chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục