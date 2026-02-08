Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Tết tại Lào Cai

TPO - Sáng 8/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,14%, đứng thứ 2 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách đạt 21.689 tỷ đồng, vượt 60% dự toán Trung ương giao, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,5%; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà﻿ chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Sơn.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo Tết cho người dân, với phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 8.700 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; cơ bản hoàn thành 470 căn nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dịp Tết năm nay, tỉnh dự kiến trao hơn 77.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đơn vị tài trợ trao biểu trưng tặng 4 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Sơn.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được triển khai đồng bộ; tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp từ nguồn xã hội hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thị trường hàng hóa Tết ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chuẩn bị mọi mặt cho Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 23/2.

Phát biểu chúc Tết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và mở rộng không gian phát triển, Lào Cai đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chăm lo tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho người có công trên địa bàn phường Lào Cai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao quà Tết cho người có công trên địa bàn phường Yên Bái. Ảnh: Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã trao 2.800 suất quà, trị giá 4 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh; trong đó có 500 suất quà dành cho nhân dân phường Yên Bái.