Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Tài xế xe bồn bị phạt 23 triệu đồng vì biển số bị che lấp

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử phạt nam tài xế xe bồn trộn bê tông số tiền 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để biển số bị che lấp.

xe-bon-1-6775.jpg
Hình ảnh biển số bị che lấp.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về việc kiểm tra, xử lý xe ô tô trộn bê tông không rõ biển kiểm soát lưu thông trên đường vào khoảng 20h39 ngày 6/2, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, tra.

Qua đó, lực lượng CSGT xác định phương tiện xe ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.XX do lái xe là N.Đ.Q (SN 1991, Địa chỉ Yên Bài, Hà Nội) điều khiển.

Lái xe đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Kiểm tra thực tế xe ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.XX có biển số phía sau bị đất cát, xi măng bám lên làm che phủ mất chữ, số.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Q về hành vi “Điều khiển xe gắn biển số không rõ số”. Theo quy định, anh Q bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

xe-bon-2693.jpg

Trước đó, cũng tại Hà Nội, ngày 26/1, anh N.V.H (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, anh H bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, xe ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số. Với lỗi vi phạm trên, anh H bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác, người dân phản ánh qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về việc xe ô tô biển màu xanh bị bùn phủ kín, dừng đỗ ven đường ở tỉnh Cao Bằng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi "Đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe" với mức phạt 900 nghìn đồng.

Đối với việc biển số xe bị bùn đất che lấp, căn cứ lời khai của lái xe vừa đi công tác gặp đường xấu, lầy lội, cũng như xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông và không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.

Thanh Hà
#Biển số bị che lấp #Xử phạt vi phạm biển số xe bị che lấp #Phạt 23 triệu đồng #Cảnh sát giao thông #Xử phạt vi phạm #Biển số bị bùn che lấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục