Hà Nội: Tài xế xe bồn bị phạt 23 triệu đồng vì biển số bị che lấp

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử phạt nam tài xế xe bồn trộn bê tông số tiền 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để biển số bị che lấp.

Hình ảnh biển số bị che lấp.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về việc kiểm tra, xử lý xe ô tô trộn bê tông không rõ biển kiểm soát lưu thông trên đường vào khoảng 20h39 ngày 6/2, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, tra.

Qua đó, lực lượng CSGT xác định phương tiện xe ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.XX do lái xe là N.Đ.Q (SN 1991, Địa chỉ Yên Bài, Hà Nội) điều khiển.

Lái xe đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Kiểm tra thực tế xe ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.XX có biển số phía sau bị đất cát, xi măng bám lên làm che phủ mất chữ, số.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Q về hành vi “Điều khiển xe gắn biển số không rõ số”. Theo quy định, anh Q bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, cũng tại Hà Nội, ngày 26/1, anh N.V.H (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, anh H bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, xe ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số. Với lỗi vi phạm trên, anh H bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác, người dân phản ánh qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về việc xe ô tô biển màu xanh bị bùn phủ kín, dừng đỗ ven đường ở tỉnh Cao Bằng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi "Đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe" với mức phạt 900 nghìn đồng.

Đối với việc biển số xe bị bùn đất che lấp, căn cứ lời khai của lái xe vừa đi công tác gặp đường xấu, lầy lội, cũng như xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông và không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.