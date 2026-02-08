‘Xuân biên giới - Tết biển đảo’ lan tỏa nghĩa tình tại Gia Lai

TPO - Chương trình nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần, giúp người dân và các em học sinh sớm ổn định đời sống, vui xuân, đón Tết.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Về phía địa phương Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, việc đồng hành, sẻ chia cùng bà con nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi là nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tôn chỉ, mục đích hoạt động của Đoàn.

Theo anh Huy, chuỗi chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” được Trung ương Đoàn triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu. Ảnh: Trương Định

Chia sẻ với những khó khăn xã Tuy Phước phải gánh chịu sau đợt bão lũ cuối năm 2025, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và mong muốn người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tại chương trình, BTC trao tặng 200 suất quà cho bà con nhân dân xã Tuy Phước (mỗi suất có 300.000 đồng tiền quà và 1 triệu đồng tiền mặt); trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh xã Tuy Phước (1 triệu đồng/suất, kèm bộ sách của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn trao tặng công trình thanh niên “5 điểm phát wifi miễn phí” cho Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước, trị giá 40 triệu đồng.

Sau đợt thiên tai vừa qua, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn đã về với tỉnh Gia Lai 3 lần để thăm hỏi, động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có những sự chi viện kịp thời cho Mặt trận tỉnh Gia Lai các nguồn lực để hỗ trợ bà con trong thời gian vừa qua.

Tháng 11/2025, xã Tuy Phước bị ảnh hưởng nặng nề của “thiên tai kép” từ bão số 13 cùng đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của địa phương, các công trình giao thông, nhà ở và đời sống của bà con nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính qua 2 đợt thiên tai của xã ước tính trên 860 tỷ đồng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao quà cho người dân xã Tuy Phước.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân.

Anh Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà cho người dân xã Tuy Phước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai và lãnh đạo xã Tuy Phước trao quà cho các em học sinh.

Trao tặng công trình thanh niên “5 điểm phát wifi miễn phí” trong 1 năm cho Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, 1 phòng tin học cho em trị giá 120 triệu đồng và 50 thùng sữa nhằm góp phần chăm lo đời sống, học tập cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao quà cho địa phương.

Tại chương trình, bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước (Gia Lai) bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Gia Lai dành cho địa phương trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước, bà trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia thiết thực của Trung ương Đoàn. “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con nhân dân và các em thiếu nhi đón Tết đủ đầy, thêm niềm tin và động lực bước vào năm mới”, bà Hương chia sẻ.

Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước phát biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573 tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai).

Tại đây, anh Bùi Quang Huy chúc mừng đơn vị trong năm vừa qua đã đạt được rất nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Có thể thấy, dù đóng quân tại An Nhơn, Lữ đoàn phòng không 573 vẫn đảm nhiệm và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng tại các địa bàn khác nhau. Điều này khẳng định rõ vai trò, uy tín và sức lan tỏa của đơn vị, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ trước khối lượng công việc lớn.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573.

“Trước hết, chúng tôi xin chúc các đồng chí đón một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm bên đồng đội; chúc các đồng chí một năm mới với nhiều thành tích mới, với nhiều thắng lợi mới”, anh Huy chia sẻ. Đồng thời đánh giá cao việc đơn vị tổ chức các hội trại, hoạt động giao lưu giữa các đơn vị kết nghĩa, qua đó tạo không khí phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trước đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho cựu chiến binh Gạc Ma Lê Văn Thoa (số nhà 5D Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn).

Cựu chiến binh Gạc Ma Lê Văn Thoa﻿ (mặc áo trắng), thương binh hạng 4/4 (tỉ lệ thương tật 29%) - người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.