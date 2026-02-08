Bạn trẻ về quê trên Hành trình mùa xuân, đón Tết sum vầy, ấm tình thầy trò ở ký túc xá

Sáng 8/2 (nhằm ngày 21 Âm lịch), tại Quảng trường Cột mốc quần đảo Trường Sa, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM tổ chức lễ khởi hành chương trình “Hành trình mùa xuân” đưa học sinh, sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là năm thứ ba ĐHQG TPHCM tổ chức chương trình “Hành trình mùa xuân” nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. Hoạt động góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, giúp người học an tâm sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà.

ĐHQG TPHCM và các đơn vị thành viên tặng quà tết cho các bạn sinh viên tham gia hành trình. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình năm nay hỗ trợ đưa 204 học sinh, sinh viên về quê đón trên các chuyến xe nghĩa tình.

Chương trình có tổng kinh phí 900 triệu đồng, do Ban Cán sự Đoàn, Ban Công tác Sinh viên và Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM phối hợp triển khai, với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống, các đơn vị doanh nghiệp.

Năm 2026, chương trình đưa 204 học sinh, sinh viên về quê đón tết gồm học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, sinh viên các trường đại học thành viên, trực thuộc ĐHQG TPHCM và 10 trường cao đẳng, đại học ngoài hệ thống đang nội trú tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM. Hành trình mùa xuân có lộ trình di chuyển qua các tỉnh, thành: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị.

Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM tặng vé xe cho 74 học sinh, sinh viên về các tỉnh, thành phố còn lại, góp phần giúp người học thuận lợi trở về sum họp cùng gia đình.

Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên ĐHQG TPHCM triển khai hỗ trợ kinh phí vé cho học sinh, sinh viên quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ tết. Sự hỗ trợ này giúp các bạn chủ động kế hoạch học tập, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm học tập, sinh hoạt khi trở lại giảng đường.

Lãnh đạo ĐHQG, Thành Đoàn TPHCM tặng quà cho các bạn sinh viên trước khi lên xe về quê.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, các lãnh đạo, thầy cô giáo ở các đơn vị trực thuộc ĐHQG TPHCM rất chia sẻ với những lo âu cũng như sự kiên nhẫn và bản lĩnh của các bạn khi học tập xa nhà.

Theo GS Mai, có những bạn phải gác lại nguyện vọng trở về nhà dịp Tết để đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học tập và chi phí sinh hoạt; ở lại ký túc xá để tiết kiệm chi phí đi lại. Do vậy, ĐHQG đã duy trì chương trình này nhằm san sẻ với những khó khăn ấy để các bạn sinh viên có một cái Tết ấm áp hơn. Nữ lãnh đạo gửi lời chúc các bạn trẻ trở về quê nhà đón Tết thật trọn vẹn, dành thời gian cho gia đình, cho bản thân và nạp đầy năng lượng tích cực để tiếp tục chinh phục những cột mốc học tập, rèn luyện sắp đến.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai gửi lời chúc tốt đẹp đến các bạn sinh viên trong dịp tết đến xuân về.

Giám đốc ĐHQG TPHCM cũng bày tỏ đồng cảm với những khó khăn do hậu quả của bão lũ, thiên tai trong năm 2025, khiến một số bạn phải chấp nhận bỏ một vài tuần học tập để trở về nhà ngay trong đêm gồng gánh chống lũ. “ĐHQG và các đơn vị thành viên sẽ luôn ở bên cạnh đồng hành, hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào, dù mức sống, chi phí có gia tăng, nhưng ĐHQG luôn cố gắng thực hiện cam kết không để người học phải dừng lại việc học chỉ vì khó khăn về kinh tế”, GS Thanh Mai nói.

Bạn Huỳnh Minh Quang (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM) bày tỏ: Với các bạn sinh viên xa quê nói chung, tấm vé xe trở về nhà là một điều khó khăn sau một năm 2025 đầy biến động khi những cơn bão, thiên tai liên tục đổ dồn lên các tỉnh miền Trung khiến kinh tế của các gia đình gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

“Một tấm vé xe về quê ngày Tết là một khoản chi phí không hề nhỏ lúc này đối với cha mẹ đang gồng gánh ở quê nhà. Chương trình Hành trình mùa xuân là một sự tiếp sức kịp thời, đầy nhân văn đối với chúng em. Chúng em cảm thấy thật may mắn khi được học ở một môi trường không chỉ kiến tạo tri thức mà còn là mái nhà chung, nơi thấu hiểu những khó khăn và nâng đỡ những bước chân của sinh viên”, Minh Quang bộc bạch.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ĐHQG TPHCM cùng các cơ sở đào tạo phối hợp với nhiều đơn vị đồng hành triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên. Ước tổng cộng có gần 1.700 lượt học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ với tổng nguồn lực gần 1,6 tỷ đồng.

Ấm áp buổi họp mặt của những sinh viên, lưu học sinh

Sáng cùng ngày, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM cũng tổ chức buổi họp mặt, tặng quà đến 54 sinh viên, lưu học sinh đang nội trú tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM. Đây là những bạn trẻ không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình, hoặc chọn ở lại để đi làm thêm kiếm thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc ĐHQG TPHCM trao tặng quà cho các bạn sinh viên, lưu học sinh ở lại ký túc xá trong dịp tết.

Trong số 54 bạn trẻ ở lại ký túc xá dịp này có một số bạn là lưu học sinh đến từ Nhật Bản, Lào...

Các bạn trẻ dự buổi họp mặt trong không khí ấm tình, sum vầy với sự quan tâm của các thầy cô, đơn vị.

Các thầy cô chung vui với hơn 50 bạn sinh viên tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

ThS Phùng Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM - nhắn nhủ các bạn sinh viên cần hết sức chú ý an toàn trong quá trình đi làm thêm bên ngoài cũng như sinh hoạt tại ký túc xá, đảm bảo giữ an toàn phòng chống cháy nổ, giữ gìn sức khỏe cá nhân. Suốt dịp tết, trung tâm luôn có lực lượng hỗ trợ các bạn cả về y tế, cuộc sống sinh hoạt.

Dịp này, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM đã hỗ trợ các phần quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/ bạn.