Lâm Đồng:

Đã xác định danh tính người đàn ông tử vong ven đường

Thái Lâm
TPO - Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đức Lập.

Chiều 8/2, lãnh đạo UBND xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đã xác định được thân nhân người đàn ông tử vong ven đường Hồ Chí Minh vào tối 6/2.

Trước đó, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, Công an xã Đức Lập đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Quần áo của nạn nhân mặc trên người.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.Tr. (SN 1980, trú xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân cao khoảng 1,55m, mang áo sơ mi xám đen, quần đen; bên cạnh có ba lô màu xanh, dép nhựa và một bao tải đựng đồ dùng cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 6/2, tại Km1828+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Đức Lợi, xã Đức Lập), xe ô tô biển kiểm soát 60H-1xxx do Ng.T.Ph. (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển theo hướng Đắk Mil - Thuận An đã xảy ra va chạm với anh N.V.Tr. Cú va chạm mạnh khiến anh Tr. tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
