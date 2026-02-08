Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm tuyệt đối ông Vũ Đại Thắng ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Trường Phong
TPO - 100% cử tri nơi cư trú tham dự hội nghị đã biểu quyết tán thành, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ (TP Hà Nội) vừa tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với: ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

tienphong-82vdt.jpg
Ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: HNM.

Tại hội nghị, cử tri tổ dân phố số 11, 36 phường Giảng Võ đã được nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghe tóm tắt tiểu sử các ông: Vũ Đại Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền - người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 hiện đang cư trú trên địa bàn.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của các cá nhân, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, các ông: Vũ Đại Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết tán thành, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

