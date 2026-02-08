VĨNH LONG: Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, cán bộ không can thiệp vào kết quả

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026, với các nhóm tiêu chí cơ bản trong đó có thái độ, năng lực của công chức trực tiếp giải quyết công việc.

Việc khảo sát nhằm huy động sự tham gia của người dân, tổ chức vào quá trình đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ công; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Kết quả khảo sát sẽ được công bố, cơ sở để tỉnh Vĩnh Long khắc phục hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ máy.

Chỉ số hài lòng được xác định trên cơ sở 5 nhóm tiêu chí cơ bản, gồm: Khả năng tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính (TTHC); thái độ, năng lực của công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả giải quyết TTHC; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Bộ câu hỏi khảo sát được thiết kế dễ hiểu, thuận tiện.

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp xã và Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Việc khảo sát được thực hiện thông qua hình thức quét mã QR hoặc đường liên kết điện tử, bảo đảm tính khách quan, không can thiệp vào kết quả đánh giá của người dân, tổ chức.

Phạm vi khảo sát gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tất cả 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Riêng Văn phòng Đăng ký đất đai (bao gồm chi nhánh các khu vực) được đánh giá độc lập với Sở Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo khách quan và chính xác đối với dịch vụ công lĩnh vực đất đai. Trong quá trình khảo sát, cán bộ, công chức để người dân, tổ chức tự đánh giá; không can thiệp vào kết quả khảo sát.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, kết quả khảo sát để các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Trước đó, để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, địa phương; kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp giấy tờ bản giấy khi đã có dữ liệu trên hệ thống. Tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân thuận lợi, lựa chọn nộp hồ sơ TTHC phù hợp với nơi cư trú, học tập, làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Thiết lập, vận hành hiệu quả đường dây nóng tập trung, thông suốt từ tỉnh đến địa phương để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến các hoạt động thực thi công vụ của công chức tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp công chức có thái độ, hành vi sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho dân.