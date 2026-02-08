Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Ngày 8/2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

tienphong-82tvq.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với: ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu cũng nghe tiểu sử của ông Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 cán bộ, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các ông: Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, là đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín; ông Mai Xuân Trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa.

tienphong-82dbhn.jpg
Các cử tri biểu quyết với 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 cán bộ ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI các cán bộ nêu trên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trường Phong
#Đại biểu Quốc hội #Ứng cử đại biểu Quốc hội #Cử tri #Ông Trịnh Văn Quyết #ông Vũ Văn Tiến #ông Nguyễn Kim Sơn

