Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc trước thềm Tết cổ truyền

TPO - Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi thân thiết, những tình cảm quý mến, lời chúc Tết tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc củng cố hơn nữa nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra, hoàn thành “hai mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngay từ đầu năm 2026 và đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, hai bên quán triệt tốt nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư, bắt tay triển khai ngay các biện pháp tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Về các lĩnh vực hợp tác thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy thương mại song phương cân bằng, bền vững hơn. Trung Quốc tạo điều kiện cao nhất về cấp phép cho các mặt hàng nông, thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, hỗ trợ hàng hóa Việt Nam qua Trung Quốc xuất khẩu đi các thị trường khác.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tăng cường hợp tác về nhập khẩu điện; thúc đẩy hợp tác cửa khẩu thông minh và kinh tế qua biên giới tại các địa phương giáp biên; nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ, kết hợp với đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiên tiến mới; hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền; thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn. Ảnh: VGP

Sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác thực chất

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và lý luận về xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm ngoại giao - quốc phòng - công an, qua đó củng cố tin cậy chính trị cao hơn.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất, hiệu quả hơn; phát huy lợi thế của mỗi bên, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế đang ở trong giai đoạn phát triển mới, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ phát triển cân bằng, bền vững; đẩy nhanh hợp tác đường sắt, kết nối giao thông chiến lược.

Đại sứ cũng khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh; thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, không ngừng củng cố nền tảng hữu nghị của quan hệ hai nước. Hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định phía Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hợp tác song phương không ngừng tiến triển.