Cử tri tín nhiệm Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Ngày 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu phố 19, là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Theo báo Quân đội Nhân dân tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, đồng chí đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được học tập, rèn luyện, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; trưởng thành qua các chức vụ từ cơ sở đến cấp chiến lược; trên các cương vị luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu.

Cử tri đánh giá cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và uy tín của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; nhấn mạnh tại nơi cư trú, đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cử tri bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ về công tác nhân sự của các cơ quan, đơn vị và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thành công tốt đẹp, chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm.

Cử tri biểu quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự xúc động trước sự tín nhiệm của cử tri khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa; khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để đồng chí tiếp tục tận tâm, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí đã thông tin sơ bộ đến cử tri kết quả Đại hội XIV của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các cử tri địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thực hiện tốt vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, khơi thông các điểm nghẽn, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế sâu rộng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, chăm lo đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.