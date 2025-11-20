Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nigeria:

Hai ngôi sao ẩu đả dữ dội trên máy bay

Hồng Nhung

TPO - Một vụ việc náo loạn đã xảy ra trên chuyến bay của hãng United Nigeria Airlines khi 2 người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội lao vào ẩu đả, khiến hành khách hoảng hốt và tổ bay phải khẩn cấp can thiệp.

Theo thông tin xác nhận từ hãng hàng không, sự cố diễn ra trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Asaba đến Lagos vào sáng 17/11.

Hai người liên quan là Matins Otse - được biết đến với biệt danh Very Dark Man (VDM) và diễn viên hài Mr Jollof.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khoang giữa máy bay Airbus A320 biến thành “võ đài” khi cả 2 lao vào đấm đá, trong khi các hành khách tìm cách tránh xa và tổ bay ra sức can ngăn.

2 người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội lao vào ẩu đả ngay trong lúc lên máy bay.

Ông Chibuike Uloka - người phát ngôn của United Nigeria Airlines - cho biết: Theo đúng các quy định an toàn hàng không quốc tế, đội ngũ của chúng tôi đã lập tức xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp để giảm căng thẳng. Cả hai hành khách được yêu cầu rời máy bay ngay lập tức nhằm đảm bảo sự an toàn, thoải mái và an ninh cho toàn bộ hành khách và tổ bay.

Sau khi bị buộc phải rời máy bay, VDM và Mr Jollof đã bị tạm giữ. Chuyến bay được nối lại và khởi hành sau đó.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến hai người có tầm ảnh hưởng lao vào xô xát. Cơ quan hàng không dân dụng Nigeria (NCAA) đã tuyên bố mở cuộc điều tra chính thức.

Trên Instagram cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi, Mr Jollof đã đăng tải lời xin lỗi gửi đến NCAA, United Nigeria Airlines và toàn bộ hành khách trên chuyến bay.

cai-nhau.png
Cả hai hành khách được yêu cầu rời máy bay ngay lập tức nhằm đảm bảo sự an toàn.

Anh viết: “Tôi xin lỗi nếu đã khiến mọi người trễ hẹn. Đây không phải tính cách của tôi và chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới vợ và các con, khẳng định bản thân chỉ hành động để “tự vệ”.

Ngành hàng không Nigeria thời gian gần đây liên tục ghi nhận các hành vi gây rối trên máy bay. Đầu năm nay, ca sĩ nổi tiếng KWAM1 bị cấm bay tạm thời vì hành vi thiếu chuẩn mực, nhưng sau đó lại được bổ nhiệm làm đại sứ hàng không.

Tháng 8, một hành khách bị cấm bay vĩnh viễn sau khi đánh tiếp viên trên chuyến bay từ Lagos đến Uyo. Người phụ nữ này được cho là từ chối tắt điện thoại dù tổ bay đã nhiều lần yêu cầu, dẫn đến việc máy bay phải quay về lại nhà ga. Khi bị yêu cầu rời khỏi chỗ ngồi, cô bất ngờ tấn công tiếp viên ngay trước cửa máy bay.

Hồng Nhung
The Sun
#gây rối trên máy bay #an toàn hành khách #gây rối #hoãn chuyến bay #ẩu đả trên máy bay #hành khách ẩu đả trên máy bay

