Phá nhanh vụ trộm hơn 10 cây vàng, Công an phường Long Xuyên được Bộ Công an khen thưởng

TPO - Nhanh chóng phá vụ trộm vàng, tài sản và tiền tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng chỉ sau vài ngày, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa được Bộ Công an khen thưởng đột xuất.

Ngày 8/2, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên và trao quyết định khen thưởng đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an cho tập thể Công an phường Long Xuyên, vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang (trái) trao quyết định khen thưởng đột xuất cho Công an phường Long Xuyên.

Trước đó, ngày 1/1, chị T. (SN 1992, ngụ phường Long Xuyên) đến trình báo Công an phường về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm hơn 10 cây vàng, một đồng hồ đeo tay và 40 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản bị mất trên 1,5 tỷ đồng. Nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/1, Công an phường Long Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang xác định Lê Bình Yên (SN 1990, ngụ phường Mỹ Thới, An Giang) là đối tượng nghi vấn và mời về làm việc.

Ban đầu, Yên quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ thu thập được, Yên đã thừa nhận thực hiện vụ trộm nói trên.

Mở rộng điều tra, Yên còn khai nhận, trước đó, ngày 15/12/2025, đã cùng Nguyễn Bé Nhí (SN 1993, ngụ phường Long Xuyên) thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn, với tổng giá trị tài sản khoảng 470 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng đột xuất đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long Xuyên, qua đó kịp thời động viên, khích lệ tinh thần lực lượng công an cơ sở.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác trao quà Tết cho Công an phường Long Xuyên.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị, Công an phường Long Xuyên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Công an tỉnh cũng gửi lời chúc mừng năm mới và trao tặng phần quà ý nghĩa cho tập thể Công an phường Long Xuyên.