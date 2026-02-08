Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân Cà Mau lo rác ngập phố vì ngưng thu gom rác 3 ngày Tết

Tân Lộc
TPO - Sau khi thông báo tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được ban hành, nhiều người dân tại các phường trung tâm tỉnh Cà Mau đã lên tiếng bày tỏ lo ngại nguy cơ rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị, đặc biệt những ngày đầu năm mới.

Ngay sau khi Trung tâm Dịch vụ Đô thị Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau phát thông báo tạm ngưng hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại một số phường trung tâm tỉnh, người dân đã có những ý kiến trái chiều.

Bên cạnh sự chia sẻ với lực lượng công nhân vệ sinh, không ít người lo ngại tình trạng ứ đọng rác thải sẽ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và mỹ quan đô thị trong những ngày đầu Xuân.

Nhiều ý kiến cho rằng việc chăm lo đời sống cho công nhân vệ sinh là cần thiết, song cũng cần có giải pháp hài hòa để đảm bảo môi trường đô thị sạch đẹp trong dịp Tết. Ảnh minh hoạ.

Ông Phạm Thanh Đức (ngụ phường Hiệp Thành, Cà Mau) cho hay, chủ trương ngưng thu gom rác liên tục trong 3 ngày Tết là chưa phù hợp với đặc thù đô thị đông dân cư. “Ngày Tết, lượng rác tăng đột biến do ăn uống, cúng vái, tụ họp gia đình. Nếu ngưng thu gom liên tục 3 ngày sẽ gây ứ đọng rác, mùi hôi, ruồi muỗi, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị”, ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, việc rác thải tồn đọng trong khu dân cư còn làm giảm không khí vui Xuân, ảnh hưởng sinh hoạt, sức khỏe người dân và hình ảnh đô thị văn minh. Từ đó, ông kiến nghị các đơn vị chức năng cần điều chỉnh phương án thu gom theo hướng linh hoạt hơn.

Ông Đức cho rằng, lực lượng vệ sinh chỉ nên nghỉ thu gom trong Mùng 1 Tết. Mùng 2 và Mùng 3 cần bố trí nhân công làm việc luân phiên, thu gom tối thiểu tại các khu dân cư đông người, khu đô thị, chợ và các tuyến đường chính. Đồng thời, cần có chế độ phụ cấp Tết phù hợp để động viên lực lượng công nhân vệ sinh.

Trong khi đó, ông Thái Dũng (ngụ phường Bạc Liêu) cho rằng, việc cho công nhân vệ sinh nghỉ Tết là hợp lý và mang tính nhân văn, bởi đây là lực lượng đã làm việc rất vất vả suốt cả năm, đặc biệt là đêm Giao thừa, khi khối lượng rác có thể tăng gấp 3–4 lần ngày thường. “Họ cũng cần thời gian đoàn viên bên gia đình”, ông Dũng chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhìn nhận chủ trương này còn bất cập về góc độ quản lý đô thị. “Rác thực phẩm ngày Tết rất nhiều, nếu gặp thời tiết nóng ẩm, chỉ sau 24 giờ là bắt đầu phân hủy, gây mùi hôi và mất mỹ quan phố phường”, ông Dũng nói và đề xuất các đơn vị duy trì lực lượng trực khoảng 30–50% công suất tại các trục đường chính, hoặc khu dân cư đông đúc thay vì ngưng hoàn toàn.

Một số người dân khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông Lê Công Tiệp – hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ở phường Bạc Liêu cho rằng, trường hợp ngưng thu gom rác ngày Tết chưa từng có tiền lệ, nhất là lý do ngưng gom rác cho nhân viên ăn Tết lại càng không hợp lý. “Chúng ta tính sơ lượng rác thải 3 phường và du khách đến du lịch tăng cao dịp Tết sẽ rất lớn. Nếu không có phương án thay thế rõ ràng, rác thải tồn đọng sẽ gây phản cảm trong những ngày Tết”, ông Tiệp nói.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Trung tâm Dịch vụ Đô thị Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo về việc tạm ngưng hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong những ngày Tết. Việc tạm ngưng nhằm tạo điều kiện để lực lượng công nhân vệ sinh nghỉ Tết.

Theo thông báo, trung tâm sẽ tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày, từ 6h ngày 17/2 đến 20h ngày 19/2 (tức mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch.

Tân Lộc
