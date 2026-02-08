Đà Nẵng: Trao 1.300 suất quà Tết cho người dân hai xã biên giới và công nhân có hoàn cảnh khó khăn

TPO - Ngày 8/2, chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương” đã trao 1.300 suất quà cho đồng bào hai xã vùng cao A Vương, Hùng Sơn và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh (bên trái) trao 50 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ xã A Vương chăm lo Tết cho người dân. Ảnh: N.P

Đây là hoạt động nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào khó khăn ở miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại sau những đợt thiên tai lịch sử cuối năm 2025, hỗ trợ công nhân nghèo làm việc tại Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đón Tết cổ truyền đầm ấm; đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình do Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị, doanh nghiệp, như Quỹ Thiện Tâm, Cảng Đà Nẵng, Văn phòng Agribank khu vực miền Trung, Đại học Duy Tân, Công ty TNHH Điện tử Meliwa (Tập đoàn BIN) ... đồng hành tổ chức.

Đại diện BTC trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã A Vương

Chương trình đã trao 1.300 suất quà Tết cho người dân hai xã biên giới Hùng Sơn, A Vương và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng. Tổng trị giá quà Tết trong chương trình khoảng 1,5 tỷ đồng, cùng 4,5 tấn gạo do Agribank khu vực miền Trung hỗ trợ 700 hộ nghèo tại 2 xã Hùng Sơn, A Vương.

Cùng ngày, tại xã A Vương, chương trình đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn và khám sàng lọc tim mạch cho 500 trẻ em mầm non và tiểu học Trường Tiểu học Ba Lế, xã A Vương.

Các bác sĩ đầu ngành khám sàng lọc bệnh tim cho người dân

Tham gia chương trình có hơn 100 y, bác sĩ là các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện C, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng các đơn vị tham gia chương trình đã hỗ trợ hơn 1.000 cơ số thuốc, 300 cặp kính và gọng kính, với tổng trị giá trên 260 triệu đồng để cấp phát miễn phí cho người dân đến khám bệnh chuyên sâu.