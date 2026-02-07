Trao 214 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn ở Gia Lai

TPO - Ngày 7/2, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk tổ chức chương trình "Giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ và ủy quyền để trao 214 triệu đồng cho 16 hộ dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là lần đầu tiên chương trình "Giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk tổ chức được triển khai qua tỉnh bạn, với sự tài trợ và ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh Đoàn Gia Lai và Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Chương trình đợt 1 này tại Gia Lai có 16 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, với mức tài trợ từ 10 - 23 triệu đồng mỗi trường hợp, tổng cộng 214 triệu đồng đã trao. Nhiều chủ hộ là người Ba Nah, Jơ Rai, Chăm, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo nghẹn ngào cho biết lần đầu tiên họ được giúp đỡ với số tiền lớn, nhận được sự quan tâm chu đáo, ấm lòng như vậy.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga trao bảng tượng trưng cho anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Hoàng Thiên Nga (nguyên trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, nay là Chủ tịch Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk) không khỏi xúc động khi chứng kiến những hoàn cảnh thiệt thòi.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga chia sẻ, Quỹ Thiện Tâm - Quỹ từ thiện lớn nhất Việt Nam có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ với Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk qua nhiều chương trình từ thiện triển khai trên địa bàn Tây Nguyên. Là đơn vị thường xuyên tổ chức chương trình “Giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, gần 3 năm qua Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk đã kết nối với nhiều đơn vị, cá nhân để tiếp nhận thông tin, rà soát, nhằm xác định đúng những trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp hoặc giúp đỡ định kỳ.

﻿ Nhà báo Hoàng Thiên Nga hỏi thăm, động viên các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận kinh phí của Quỹ Thiện Tâm.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga cho hay, với sự thống nhất ủy quyền bởi Quỹ Thiện Tâm trong việc tài trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực Tây Nguyên và để chương trình thiện nguyện ý nghĩa này mở rộng phạm vi hoạt động, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai, cùng sự đồng hành của Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ lập danh sách các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Sau khi thẩm tra, Quỹ Thiện Tâm đã đồng ý giải ngân giúp 16 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 214 triệu đồng.

﻿ ﻿ Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai trao kinh phí của Quỹ Thiện Tâm cho các hộ dân.

16 hộ biệt khó khăn trong chương trình hôm nay mỗi người một hoàn cảnh, thiệt thòi riêng trong cuộc sống. Như em Nguyễn Quốc Khánh (SN 2016, trú thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) đang học lớp 4, mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết cha, sống cùng bà ngoại và bà cố ngoại. Cả hai bà đều không còn sức lao động, hàng tháng sống bằng trợ cấp của bảo hiểm xã hội.

Hay ông Võ Gởi (SN 1984, trú thôn Mỹ Long, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) thuộc gia đình hộ cận nghèo, căn nhà nhỏ tạm bợ nhưng có tới 9 thành viên cùng chung sống. Trong đó, vợ và con gái đầu của ông Gởi bị khờ nhẹ, các thành viên trong gia đình không có nghề nghiệp ổn định.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai chia sẻ, đây là cách phối hợp hoàn toàn mới mẻ mà hiệu quả, với mức hỗ trợ rất cao, thật sự giúp được nhiều trẻ mồ côi, nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua giai đoạn cùng cực, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.