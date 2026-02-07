Công an Cần Thơ vận động trao tặng 1.000 căn nhà cho hộ dân khó khăn

TPO - Tối 6/2, Công an TP. Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), tiếp nhận hỗ trợ để xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà (mỗi căn 60 triệu đồng) tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn cho Công an TP. Cần Thơ tiếp nhận thực hiện.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ phát biểu tại chương trình

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp ngành, đặc biệt THACO trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người dân khó khăn.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa nhấn mạnh, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, lực lượng Công an TP. Cần Thơ không chỉ giữ vững an ninh, trật tự mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Những năm qua, Công an Cần Thơ đã chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho người dân khó khăn. Việc vận động xây dựng 1.000 căn nhà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, còn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thời gian tới, Thiếu tướng Hòa cho biết, Công an Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp để xét chọn đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, đúng quy định. Công an Thành phố sẽ huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công, vận động thêm nguồn lực nhằm giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO trao biểu trưng hỗ trợ 1.000 căn nhà cho Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ