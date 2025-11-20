Xây dựng nhà cộng đồng đa năng tặng học sinh vùng lũ miền núi Nghệ An

Khi hoàn thiện, công trình Nhà cộng đồng đa năng sẽ tạo điều kiện để các em học sinh ở xã Yên Hòa (Nghệ An) có được môi trường học tập, sinh hoạt toàn diện, đầy đủ, qua đó giúp các em tiếp tục vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

​Chiều 18/11, tại xã Yên Hòa, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (DTBT) THCS Yên Thắng tổ chức Lễ Khởi công công trình Nhà cộng đồng đa năng, đồng thời trao tặng thư viện sách và đồ chơi cho Trường Mầm non Yên Thắng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Công trình Nhà cộng đồng đa năng bao gồm bếp ăn bán trú, không gian sinh hoạt học đường cho học sinh xã Yên Hòa có diện tích khoảng 286m2, với tổng vốn hơn 294 triệu đồng do Hoàng Gia Phát Group tài trợ.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, phát triển ngành Giáo dục tỉnh nhà.

​Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Gia Phát Group, xúc động chia sẻ với những khó khăn mà thầy cô và các em học sinh trên địa bàn xã đang phải đối mặt. Đặc biệt sau cơn bão số 10 lịch sử vừa qua đã khiến trường học bị hư hỏng nhiều tài sản. Nhiều dụng cụ dạy học, sách vở của thầy cô và học sinh bị lũ cuốn trôi.

​“Cơ sở vật chất của nhà trường vốn đã thiếu thốn, sau bão lũ lại gánh chịu thiệt hại nặng nề khi gần như toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập và đồ chơi đều bị ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi mong muốn công trình này sẽ tạo điều kiện để các em học sinh có được môi trường học tập, sinh hoạt toàn diện, đầy đủ hơn, qua đó giúp các em tiếp tục vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng nói.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Gia Phát Group chia sẻ về công trình Nhà cộng đồng đa năng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.

Thay mặt tập thể nhà trường, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Thắng chia sẻ: "Đây không chỉ là một công trình xây dựng mới, mà còn là món quà có ý nghĩa to lớn đối với thầy và trò nhà trường. Công trình sẽ tạo nên môi trường học tập an toàn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và tổ chức hoạt động cho học sinh, đặc biệt là các em học sinh bán trú”, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Thắng gửi lời cảm ơn khi đón nhận công trình ý nghĩa và quan trọng.

​Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng khẳng định sự quan tâm này là nguồn động lực to lớn để nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đúng kỹ thuật và phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào sử dụng.

​Cũng trong buổi lễ, Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng một Thư viện sách và nhiều đồ chơi bổ ích trị giá gần 30 triệu đồng cho Trường Mầm non Yên Thắng, nhằm khơi dậy văn hóa đọc và ươm mầm tri thức từ sớm cho thế hệ mầm non.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (áo vàng đen) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.