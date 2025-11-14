Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Ngày 14/11, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã đến xã Diên Sanh để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của người dân, chia sẻ với những thiệt hại mà mưa lũ gây ra trong những ngày qua. Tại xóm Càng, đoàn công tác đã trao 18 suất quà, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

anh-chup-man-hinh-2025-11-14-luc-14605.jpg
Phó Thủ tướng tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị - Ảnh X.P.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đồng thời tập trung giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: Cảng Mỹ Thuỷ, đường ven biển, sân bay Quảng Trị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị…

Sau khi nắm bắt tình hình thực tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tích cực phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

anh-chup-man-hinh-2025-11-14-luc-257.jpg
Phó Thủ tướng kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh X.P.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần huy động nhân lực, phương tiện tập trung thi công các hạng mục công trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai dự án.

Hoàng Nam
#phó thủ tướng #nguyễn chí dũng #người dân vùng lũ #dự án trọng điểm #tỉnh quảng trị

