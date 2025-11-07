Phát triển bán dẫn: Việt Nam đi sau nhưng nỗ lực 'đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên'

TPO - Từ một điểm đến sản xuất, lắp ráp truyền thống, Việt Nam đang vươn lên tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, tư duy phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam là dù đi sau, nhưng nỗ lực để “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên”.

Hôm nay (7/11), Triển lãm Công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SemiExpo Việt Nam) khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, là triển lãm quốc tế lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, quy tụ khoảng 5.000 đại biểu và 200 gian hàng từ các đối tác công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh và dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang hội tụ đủ các điều kiện nội lực cần thiết, để từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn. Nước ta sở hữu lực lượng lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ; có sức hút ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, NVIDIA, Foxconn...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: NIC.

Quan trọng hơn, Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, nguồn nhân lực để đưa đất nước bước vào thời kỳ mới với khát vọng lớn “không chỉ tham gia mà phải đóng góp giá trị và sáng tạo mới cho thế giới”.

“Tư duy phát triển của chúng tôi là dù đi sau nhưng nỗ lực để “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên” trong những lĩnh vực có lợi thế, bằng trí tuệ và đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam. Theo đó, trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam sẽ là chìa khóa để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên công nghệ bán dẫn", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới, lãnh đạo Chính phủ cho biết, Việt Nam đang tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thể chế và các chính sách ưu đãi tiếp tục hoàn thiện theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Xác định nhân lực là vấn đề “then chốt của then chốt”, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia; ưu tiên phát triển giáo dục STEM và đã ban hành các chính sách ưu đãi cao nhất cho người học ngành công nghệ số; cùng các chính sách ưu đãi về thuế, thị thực, giấy phép lao động, đãi ngộ xứng đáng cho các chuyên gia, nhà khoa học, các tổng công trình sư...

Triển lãm quốc tế lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn (SEMIEXPO Vietnam 2025) diễn ra trong 2 ngày (7-8/11). Ảnh: NIC.

Hiện, tất cả các khâu trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn (gồm nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử) đều là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư của Việt Nam, được hưởng ưu đãi cao nhất về đầu tư, thuế, đất đai.

Phó Thủ tướng khẳng định, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn không phải cuộc đua ngắn hạn, mà là hành trình dài hơi của tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng. Ông tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm khẳng định vị thế xứng đáng trên bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu - trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghệ thế giới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, Việt Nam từ một điểm đến sản xuất, lắp ráp truyền thống, đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế, đóng gói tiên tiến, sản xuất.

Cả nước đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn. Đặc biệt, nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Viettel đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam.