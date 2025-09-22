Hai bang của Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

TPO - Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, các nghị sĩ bang Oregon (Mỹ) cho biết rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, ngày 21/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đoàn nghị sĩ bang Oregon.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Mỹ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đánh giá Oregon là “Khu rừng Sillicon”, một trong những trung tâm hàng đầu của Mỹ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh”, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Chủ tịch nước đề nghị các nghị sỹ tiếp tục khuyến khích cộng đồng người Việt tại Oregon phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Đoàn nghị sĩ bang Oregon cho biết bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon trong thời gian tới.

Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.

Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc khẳng định, là người con đất Việt, ông sẽ làm hết sức mình kết nối cộng đồng người Việt ở Mỹ đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, hướng về tương lai tốt đẹp của Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ, với mong muốn thế hệ cộng đồng người Việt mai sau luôn thấu hiểu và trân trọng nguồn gốc nòi giống dân tộc Việt Nam.

Washington sẵn sàng kết nối doanh nghiệp

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Mỹ.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Thống đốc Denny Heck khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó Thống đốc Heck đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Ông bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng Hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc bang Washington cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.