Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể; Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1948/QĐ-TTg ngày 9/9 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng ban thường trực); ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2025-09-09-luc-192215.png
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể để giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên cơ sở sử dụng bộ máy của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và công chức kiêm nhiệm của bộ, cơ quan liên quan; bảo đảm không tăng thêm tổ chức bộ máy và phát sinh biên chế công chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1242 ngày 25/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Luân Dũng
#Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng #Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể #phát triển hợp tác xã #kinh tế tập thể Việt Nam #Chính phủ Việt Nam #Thủ tướng Chính phủ #đổi mới kinh tế

